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Артём Дзюба и Леонид Слуцкий стали новыми амбассадорами компании «Лига Ставок»

Артём Дзюба и Леонид Слуцкий стали новыми амбассадорами компании «Лига Ставок»
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Заслуженный тренер России Леонид Слуцкий и четырёхкратный чемпион России, нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заключили контракт с букмекерской компанией «Лига Ставок», пополнив список её прославленных амбассадоров. Среди них лучшие спортсмены страны: олимпийская чемпионка и чемпионка России Алина Загитова, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Артур Далалоян, нападающий клуба НХЛ и олимпийский чемпион Кирилл Капризов, боксер и призер международных чемпионатов Мурат Гассиев, хоккеист и призер нескольких олимпийских игр Илья Ковальчук.

Компания неоднократно подчеркивала значимость и необходимость содействия развитию российского спорта. Новые амбассадоры поддержат социальные программы, масштабные мероприятия и многие другие проекты «Лиги Ставок».

Получившие ещё большую известность в интернете благодаря юмористическим шоу, Слуцкий и Дзюба станут также персонажами вселенной комиксов «Лига Супергероев». Там у каждого из прообразов известных спортсменов и амбассадоров «Лиги Ставок» есть своя суперсила. Таковой будут наделены и новые члены звёздной команды букмекерской компании «Лига Ставок».

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