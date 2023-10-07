«Ювентус» — «Торино»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Торино».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.85.

«Ювентус» и «Торино» сойдутся в 8-м туре чемпионата Италии. На мой взгляд, фаворит тут очевиден. Несмотря на несколько неудач за последние недели, «старая синьора» должна выигрывать в этом дерби Турина.

«Ювентус» стартовал в чемпионате Италии с беспроигрышной серии, состоящей из четырёх матчей. Но затем команда Аллегри уступила крепкому «Сассуоло» (2:4). После этого поражения туринцы ожидаемо обыграли «Лечче» (1:0) и поделили очки с «Аталантой» (0:0). В таблице «старая синьора» теперь идёт на четвёртом месте, отставая от лидеров на четыре очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, клубу идёт на пользу отстранение от еврокубков. «Ювентус» может полностью сконцентрироваться на Серии А. Через пару месяцев он уже может опережать «Интер» и «Милан» в таблице. Тем более что состав у команды остаётся довольно приличным — много забивают Влахович и Кьеза.

«Торино» выступает довольно нестабильно, особенно в сравнении с «Ювентусом». Со старта сезона клуб победил только дважды. В остальных встречах команда чередовала ничьи и поражения. Можно отметить тут игру с «Ромой» (1:1), которая, впрочем, тоже не без проблем начала сезон. В таблице «Торино» идёт в середине, на десятой строчке.

Думаю, «Ювентус» тут обязан выигрывать. В дерби у соперников появляется дополнительная мотивация. А по составу «старая синьора» точно сильнее противника. «Торино» чередует в этом сезоне разные результаты — сейчас ему нет смысла рассчитывать на успех», — сказал Мостовой.