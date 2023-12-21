«Кадис» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Кадис» – «Реал Сосьедад» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.85.

«Реал Сосьедад» отправляется в гости к «Кадису» в 18-м туре испанской Примеры. «Реал Сосьедад» пять матчей подряд никому не проигрывает в испанском чемпионате, последним было домашнее поражение от «Барселоны», причём абсолютно не по делу, когда пропустили от каталонцев в самой концовке.

В последних матчах «Реал Сосьедад» ещё и не пропускает. И от «Вильярреала» не пропустили, и от «Бетиса» не пропустили, но с севильцами и забить не удалось, сыграли вничью 0:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Исторически «Реал Сосьедад» неплохо играет против «Кадиса» в последние годы на выезде. Вообще, «Реал Сосьедад» только раз за последние шесть матчей пропустил от «Кадиса», когда дома выиграл 4:1. В прошлом сезоне 0:0 дома и 1:0 победа в гостях. В позапрошлом — 3:0 дома, 2:0 на выезде. А в 2020 году «Реал Сосьедад» также на выезде выиграл всухую.

Я думаю, что здесь, когда букмекер даёт на чистую победу «Реала Сосьедад» коэффициент 1.85, надо, не думая, играть, надо брать. «Реал Сосьедад» обладает хорошей скамейкой, хорошим подбором игроков, выстроенной игрой. Сейчас команда неплохо в целом смотрится, тем более играет против одного из аутсайдеров, который много сил оставил в битве с «Лас-Пальмасом» в предыдущем туре. Даже несмотря на то, что «Кадис» играет дома, на мой взгляд, «Реал Сосьедад» должен брать своё», — сказал Генич.