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«Валенсия» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на игру 1/8 финала Кубка Испании

«Валенсия» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на игру 1/8 финала Кубка Испании
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Сельта» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«Интересный матч в 1/8 финала нас ждёт на «Месталье». «Валенсия» будет принимать «Сельту» из Виго. И в этом сезоне команды встречались в Валенсии — сыграли вничью 0:0. И вообще, если брать матчи именно на «Месталье», то они, как правило, не очень результативными получаются. В прошлом сезоне, в 2022 году, «Валенсия» выиграла 3:0, но крупного преимущества добилась, забив в самой концовке два мяча. А до этого были счета – 2:0, 2:0, 1:0, 1:1. Поэтому, как правило, именно на стадионе «Месталья» между этими соперниками много мячей не забивается.

Здесь, учитывая статус матча 1/8 финала Кубка, на кону выход в четвертьфинал, я думаю, что вряд ли команды будут играть в открытый футбол, вряд ли многое друг другу позволят. Поэтому, мне кажется, исходя из статистики, из истории противостояния именно на «Месталье», вариант «тотал меньше 2.5» за коэффициент 1.7 вполне подходящий. Мой прогноз, что три мяча в этом матче в основное время забито не будет», — сказал Генич.

Кубок Испании . 1/8 финала
17 января 2024, среда. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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