Ирак — Япония: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Азии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Азии Ирак — Япония.

Ставка: победа Ирака с форой (+2.5) за 1.47.

«Понятно, что японцы, наверное, самая качественная команда на всём турнире и главный фаворит Кубка Азии, но японцы не слишком напрягаются на старте турнира, в достаточно невысоком темпе они первый матч проводили. Я думаю, что они понимают, что впереди семь матчей, ведь они планируют дойти до конца, и нет резона в играх с уступающими в классе соперниками выкладываться на все 100 процентов. Так что они равномерно распределяют свои силы, и не думаю, что на групповом этапе что-то сверхъестественное мы от японцев увидим. Просто реализовывают свой класс, немного создают и пока всё, что создают, забивают.

Что касается Ирака, физически крепкая команда, быстрая и мощная, тактически достаточно хорошо подготовленная. Поэтому не думаю, что здесь будет разгром учинён японцами, вполне Ирак способен навязать бой и как минимум не проиграть крупно. Так что хороший вариант – Ирак с форой (+2,5) за 1,47», — сказал Петросьян.