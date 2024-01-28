«Атлетико» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: ТМ 3 за 1.60.

«Недавно «Атлетико» выиграл в принципиальном матче – выбил «Реал» Мадрид из Кубка Испании. В тяжёлой игре, которая вышла за пределы 90 минут, клуб выиграл со счётом 4:2. Причём до этого они сыграли в похожем матче Суперкубка, где удача уже улыбнулась «Реалу» — 3:5. В последних двух матчах подопечные Симеоне тоже выиграли, но сделали это сдержанно – 1:0 и с «Гранадой», и с «Севильей».

В таблице Примеры «Атлетико» не выпал из борьбы за места в Лиге чемпионов – он идет на четвёртом месте, уступая «Барселоне» только на три балла. Правда, сразу «на хвосте» у «матрасников» сидит «Атлетик», имея столько же очков в активе. «Валенсия» же располагается в турнире не так далеко от этих команд – на седьмом месте. Хотя разрыв у команды с «Атлетико» пока что достаточно большой – девять очков.

В первые месяцы сезона слабо верилось, что «летучие мыши» сумеют подняться так высоко. Но результаты клуба в последнее время сильно улучшились. Он идёт на серии без проигрышей в Ла Лиге из пяти туров. Правда, недавно «Валенсия» обидно вылетела из Кубка Испании от не самой сильной «Сельты» (1:3). Впрочем, уже в следующем матче коллектив частично восстановил свою репутацию – обыграл «Атлетик» со счётом 1:0.

Интересная будет игра. «Атлетико» Симеоне уже не проповедует сугубо оборонительный стиль, часто мадридцы много забивают. Но против таких команд «Валенсия» неплохо играет в последнее время, недавно сумела остановить «Атлетик». Так что сейчас голов явно будет не так много, встреча будет напряжённой», — приводит слова Мостового «Всёпроспорт».