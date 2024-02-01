«Хетафе» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 2.07.

«Мадридский «Реал» — победитель Суперкубка, уже трофей есть в этом году у «Реала», а ко второму трофею, к серьёзному трофею и победе в чемпионате Испании «Реал» уверенно движется, хотя мешается «Жирона», как мы видим, и не отстаёт, а даже опережает «Реал». Но «Реал» играет сейчас на выезде — и это будет сложный матч для «Реала».

«Хетафе» под руководством Пепе Бордаласа в последнем туре одержал победу, команда очень неуступчивая, тем более играющая у себя дома, но редко забивающая «Реалу» именно на «Колисеум Альфонсо Перес». В последних пяти матчах «Хетафе» забил «Реалу» только один мяч, и в той игре «Хетафе» одержал победу со счётом 1:0.

Вообще, с голами именно на «Колизеум Альфонсо Перес» большие проблемы, можно сыграть низ, он напрашивается в этом матче, но, учитывая, что «Реал» провёл очень много игр последнее время, впереди ещё Лига чемпионов, впереди мадридское дерби с «Атлетико» в рамках чемпионата, я думаю, что у «Хетафе» неплохие шансы с их группой атаки, с Борхой Майоралем, с Гринвудом, который прекрасно в этом сезоне за «Хетафе» играет, есть хорошие шансы «Реал» огорчить. Ну и сам «Реал», разумеется, в долгу не останется и будет искать варианты, как взломать оборону соперника, мы видели — «Реалу» сложно было в последнем туре в матче с «Лас-Пальмасом», не было Беллингема, он чуть-чуть выдохнул после дисквалификации, вернётся, поэтому будет такое английское противостояние Гринвуд – Беллингем.

Я бы в этом матче рассчитывал именно на голы, поэтому обе забьют за 2.07 надо пробовать заиграть», — сказал Генич.