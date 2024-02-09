«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру предсезонного турнира

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«В рамках Зимнего кубка РПЛ «Спартаку» предстоит матч с чемпионом ОАЭ. Соперником станет клуб «Шабаб Аль-Ахли». В декабре данный коллектив ещё и выиграл Суперкубок страны, а в нынешнем розыгрыше национального чемпионата идёт на третьем месте, на шесть очков отставая от лидера. Это лучшая команда ОАЭ по игре в обороне, которая пропустила меньше всех. «Шабаб Аль-Ахли» провёл уже две встречи на турнире, уступив «Ростову» и достойно отыграв с «Кайратом», добившись победы. В основном у «Шабаб Аль-Ахли» играют местные футболисты, но есть и качественные легионеры.

Интересно, что тренирует «Шабаб Аль-Ахли» отлично знакомый нам Марко Николич. Он неплохо работал в «Локомотиве», и сейчас его даже сватают в «Спартак», если Гильермо Абаскаль не справится во второй половине сезона РПЛ и будет уволен. Однако пока это только разговоры, пусть они и добавляют матчу интриги. «Спартак» уже уступил «Ростову», пропустив три безответных мяча. У красно-белых всё ещё видны проблемы в обороне. К тому же «Спартак» только начинает подготовку, тогда как его соперник уже её заканчивает. Команды в разной форме, и это может сказаться.

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 09 февраля 2024, пятница. 18:45 МСК Шабаб Аль-Ахли Дубай, ОАЭ Не начался Спартак М Москва, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

У красно-белых есть проблемы с вратарями, это мы видели и по игре с «Ростовом». «Спартак» невнятно выглядел в нападении, но ту встречу пропускал Александр Соболев. Думаю, он может наладить игру в атаке. «Спартак» не может себе позволить не забить дважды подряд, пусть и не в официальной встрече. Поэтому жду, что красно-белые внесут коррективы и исправятся на чужой половине поля. Абаскаль должен понимать всю ситуацию и настроить команду. Тем более шансы победить в турнире есть у обеих команд. Только для этого им обязательно нужно побеждать. Думаю, что команды не оставят нас без голов», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».