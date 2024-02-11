«Мальорка» — «Райо Вальекано»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Мальорка» – «Райо Вальекано» в 24-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2 за 1.80.

«Мальорка» сыграет против «Райо Вальекано». Если смотреть исторически и статистически, то вроде напрашивается «верх», потому что последние матчи между этими командами, как правило, получались результативными. Но та же «Мальорка» два тура подряд не забивает в чемпионате Испании. «Мальорка» играла кубковый матч, первый полуфинальный, против «Реала Сосьедад» и тоже там не забила. Думаю, что сейчас «Мальорка» много сил тратит, играя на два фронта. Дома эта команда очень неуступчива, она очень хорошо выстроена.

А у «Райо Вальекано» — команда, которая любит пространство. Вряд ли «Мальорка» это пространство предоставит. Давненько не побеждает вообще «Райо»: у него за последние 10-15 матчей только одна победа — в гостях над «Хетафе» со счётом 2:0. В последних играх «Райо Вальекано» уступил и «Атлетико» Мадрид, и «Севилье» у себя дома. Я уверен, что тренер Франсиско Родригес постарается здесь, может, минимизировать какие-то риски в обороне. Ну а впереди как получится.

Сомневаюсь, что в этом матче получится открытая игра. «Тотал меньше 2.5» оценивается очень скромно — за коэффициент 1.5. Я бы рассмотрел вариант «тотал меньше 2 мячей с расходом» за 1.8», — сказал Генич.