«Ростов» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Ростова» за 2.36.

«Ростов» перед зимней паузой показывал совсем не лучшие результаты. Клуб всего пару раз выиграл за месяц – 2:1 с «Уралом» в Кубке и 1:0 с «Пари НН» в РПЛ. В других встречах подопечные Карпина не выигрывали, в том числе не сумели они справиться с «Оренбургом» (1:1) и с «Ахматом» (0:0). В итоге в таблице Премьер-Лиги команда всё ещё идёт довольно низко – на 10-й строчке, в четырёх очках от зоны вылета.

Зимой ростовчане сыграли много товарищеских встреч, в которых тоже чередовали разные исходы. Не стал бы делать каких-то глобальных выводов, основанных на этих встречах. Хотя пару игр можно выделить – 3:0 со «Спартаком» и 1:3 с «Локомотивом».

А вот у «Крыльев Советов» дела в Премьер-Лиге перед паузой были намного лучше, чем у «Ростова». С 29 очками клуб идёт на шестом месте – «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» опережают его на минимальное количество очков. И последние результаты самарцев в официальных встречах были неплохими – 3:1 с «Уралом», 3:3 с «Локомотивом». Хотя в последнем туре подопечные Игоря Осинькина были разгромлены «Спартаком» — 0:3.

Товарищеских матчей у «Крыльев» зимой было чуть меньше, чем у «Ростова». Но зато команда проиграла всего один раз – 1:5 от «Динамо». Впрочем, в остальных встречах сильных соперников у самарцев не было.

Обе команды зимой совершали трансферы на вход и выход. Каких-то больших сделок у них не было. «Ростов» подписал пару иностранцев, в числе которых Роналдо из «Левски» София. А вот покинул команду Карпина опытный Ионов – перешёл в «Урал». А состав «Крыльев Советов» пополнил аргентинец Ороско, взятый в аренду у «Лануса». Посмотрим, проявят ли себя новички во второй части сезона.

В целом шансы соперников примерно равны. Не думаю, что «Крылья Советов» тут проиграют с крупным счётом – всё-таки в этом сезоне подопечные Осинькина весьма собранно играют. Но «Ростов» точно «перезагрузился» зимой. Клуб пока не лучшим образом проводит сезон, но для него ещё ничего не потеряно, есть шанс финишировать в топ-5. Подопечные Карпина провели большое количество товарищеских матчей, за время которых пробовали разные составы и схемы.

Сейчас я всё-таки склоняюсь к победе «Ростова». Возможно, выигрыш будет с минимальным счётом, в один мяч. Но три очка наберут ростовчане», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».