«Ростов» – «Крылья Советов»: прогноз Виктора Гусева на игру РПЛ 1 марта

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Этой игрой возобновляется чемпионат России. Соперники пропустили примерно одинаково, но самарцы забили аж на 12 мячей больше. «Крылья Советов» являются самой результативной командой сезона РПЛ. В первом круге ростовчане проиграли на выезде со счетом 1:5. Обратите внимание, что голами отметились обе команды. В последних трёх очных встречах забили оба коллектива.

В межсезонье ростовчане одержали четыре победы и потерпели четыре поражения. «Крылья Советов» одержали трипобеды и четырежды сыграли вничью. Даже на выезде самарцы не будут отсиживаться в обороне и сыграют на встречных курсах. «Ростов» остается домашней командой, которая на своем поле проиграла всего раз в текущем сезоне чемпионата России. Наверняка хозяева захотят реабилитироваться за поражение в первом круге.

«Крылья Советов», играя на выезде, только один матч завершили на ноль, не пропустив. Здесь все говорит о взаимной результативности, которую стоит ожидать сразу от обоих соперников. Думаю, что обмен голами в данном поединке очень вероятен», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».