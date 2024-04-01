«Интер» — «Эмполи»: во сколько начало матча Серии А 1 апреля, какой прогноз

Сегодня, 1 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Эмполи». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 1.21. Успех «синих» оценён экспертами в 14.5. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

Аналитики уверены, что матч «Интер» — «Эмполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

После вылета из Кубка Италии и Лиги чемпионов «Интеру» не осталось ничего другого, кроме как сосредоточиться на оставшейся части сезона Серии А. Он возглавляет турнирную таблицу первенства. Отрыв от занимающего вторую строчку «Милана» составляет целых 11 очков.

Черпать в таких условиях мотивацию непросто — отрыв огромный. Тем не менее у Симоне Индзаги получается удерживать дисциплину и правильный настрой. Тренер не спешит экспериментировать. Больше свободы для творчества у него будет после того, как команда гарантирует победу в чемпионате, а до этого нужно сохранять бдительность.

«Эмполи» заметно прибавил на последнем отрезке сезона. В первую очередь его стимулировала борьба за выживание. Клуб располагается в непосредственной близости от зоны вылета в Серию В — на 17-й строчке. Отрыв от идущих следом «Фрозиноне» и «Сассуоло» составляет всего одно и два очка соответственно.

Также дополнительный импульс «синим» придала смена главного тренера. Эту должность занял Давиде Никола. Новый наставник сделал уклон в надёжность обороны. В последних девяти турах Серии А под его руководством команда из одноимённого города пропустила только восемь мячей.