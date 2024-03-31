«Интер» — «Эмполи». Симоне Индзаги сохраняет бдительность

Для экспериментов ещё рано. Опыт показывает, что до досрочной победы в Серии А лучше не рисковать.

1 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Эмполи». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 1.21. Успех «синих» оценён экспертами в 14.5. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Эмполи» 1 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Интер» — «Эмполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Эмполи» (01.04.2024)

После небольшой международной паузы возвращаемся на внутренние арены. На 1 апреля запланированы четыре встречи 30-го тура Серии А. В самой поздней из них на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» примет «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

После вылета из Кубка Италии и Лиги чемпионов «Интеру» не осталось ничего другого, кроме как сосредоточиться на оставшейся части сезона Серии А. Он возглавляет турнирную таблицу первенства. Отрыв от занимающего вторую строчку «Милана» составляет целых 11 очков.

Мотивацию черпать в таких условиях непросто. Отрыв огромный. Тем не менее у Симоне Индзаги получается удерживать дисциплину и правильный настрой. Тренер не спешит экспериментировать. Больше свободы для творчества будет у него после того, как команда гарантирует победу в чемпионате. До этого нужно сохранять бдительность.

У «Интера» не так давно был печальный опыт. В позапрошлом сезоне он был в нескольких шагах от победы в первенстве, но на финишной прямой команда несколько раз потеряла очки. «Милан» воспользовался ошибками конкурента. Он закончил сезон на первом месте, на несколько очков опередив «змей».

Симоне Индзаги сделал выводы. Сыграв вничью во встрече последнего тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:1), его подопечные продлили беспроигрышную серию в первенстве до 23 матчей. После небольшого международного перерыва «нерадзурри» могут ещё прибавить.

Дело в том, что в товарищеском матче между Аргентиной и Коста-Рикой прервал свою 16-матчевую голевую засуху в составе сборной Лаутаро Мартинес. Лучший бомбардир «Интера» испытал облегчение. В состав миланского клуба он должен вернуться в приподнятом настроении. Это важно.

«Эмполи» заметно прибавил на последнем отрезке сезона. В первую очередь его стимулировала борьба за выживание. Клуб располагается в непосредственной близости от зоны вылета в Серию В — на 17-й строчке. Отрыв от идущих следом «Фрозиноне» и «Сассуоло» составляет одно и два очка соответственно.

Также придала дополнительный импульс «синим» смена главного тренера. Должность занял Давиде Никола. Новый наставник сделал уклон в надёжность обороны. В последних девяти турах Серии А под его руководством команда из одноимённого города пропустила только восемь мячей.

Изменения стали моментально приносить пользу. «Эмполи» проиграл только три из девяти встреч, причём во всех трёх случаях с одинаковым счётом 0:1. Бо́льшую часть очков клуб набрал в матчах с равными по силе командами, но также он зацепился за ничейные результаты в играх с «Ювентусом» (1:1) и «Фиорентиной» (1:1).

Обратная сторона медали — у «старой синьоры» и «лилий» спад. Навязать борьбу «Интеру», да ещё и на «Сан-Сиро» — гораздо более сложная задача. Заключить пари на победу «нерадзурри» и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

В 29 встречах в чемпионате Италии «змеи» пропустили всего лишь 14 голов. Если они и пропустят в грядущем матче, то не больше одного мяча. «Синие» забили за этот же период времени только 22 гола — меньше всех. После смены тренера у них улучшилась игра в защите, но в нападении осталось всё по-старому.

Ожидается следующая картина: «Интер» будет в привычной манере доминировать. После нескольких забитых мячей он станет реже ходить в атаку и больше внимания уделит защите. Тем более надёжный Ян Зоммер и Стефан де Врей угодили в лазарет. В их отсутствие нужно быть осторожнее.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Эмполи» 1 апреля 2024 года

«Интер» — явный фаворит. У него гораздо больше ресурсов, лучше результаты, плюс будет преимущество в виде домашних стен. «Эмполи» очень мотивирован. Он стал гораздо грамотнее обороняться и чаще цепляться за очки. Вряд ли «синие» проиграют с разгромным счётом. Что-то в духе 2:1 или 2:0 здесь вполне может быть.

Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.18.