«Интер» — «Эмполи»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч итальянской Серии А «Интер» — «Эмполи», который пройдёт 1 апреля.

Ставка: «Интер» победит и тотал меньше 3.5 гола за 2.18.

«После вылета из Кубка Италии и Лиги чемпионов «Интеру» не осталось ничего другого, кроме как сосредоточиться на Серии А. Клуб с огромным запасом возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от занимающего вторую строчку «Милана» составляет целых 11 очков.

Мотивацию черпать в таких условиях непросто. Тем не менее у Симоне Индзаги получается удерживать дисциплину и правильный настрой. Сыграв вничью в предыдущем туре чемпионата Италии с «Наполи» (1:1), его подопечные продлили беспроигрышную серию в первенстве до 23 матчей. После небольшого международного перерыва «нерадзурри» могут ещё прибавить.

«Эмполи» заметно прибавил на последнем отрезке сезона. В первую очередь его стимулировала борьба за выживание. Клуб располагается в непосредственной близости от зоны вылета в Серию В — на 17-й строчке. Отрыв от идущих следом «Фрозиноне» и «Сассуоло» составляет одно и два очка соответственно.

Также придала дополнительный импульс «синим» смена главного тренера. Должность занял Давиде Никола. Новый наставник сделал уклон в надёжность обороны. В последних девяти турах Серии А под его руководством команда из одноимённого города пропустила только восемь мячей.

Изменения стали моментально приносить пользу. «Эмполи» проиграл только три из девяти встреч, причём во всех трёх случаях с одинаковым счётом 0:1. Бо́льшую часть очков клуб набрал в матчах с равными по силе командами, но также он зацепился за ничейные результаты в играх с «Ювентусом» (1:1) и «Фиорентиной» (1:1).

Обратная сторона медали — у «старой синьоры» и «лилий» спад. Навязать борьбу «Интеру», да ещё и на «Сан-Сиро» — гораздо более сложная задача. Заключить пари на победу «нерадзурри» и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

Ожидается следующая картина: «Интер» будет в привычной манере доминировать. После нескольких забитых мячей он станет реже ходить в атаку и больше внимания уделит защите. Тем более надёжный Ян Зоммер и Стефан де Врей угодили в лазарет. В их отсутствие нужно быть осторожнее".