«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 4.00.

«Вест Хэм» сыграет с «Тоттенхэмом». Жду тут борьбы, играть дома у «молотобойцев» никому не бывает легко. Но «шпоры» тут точно не уступят, я думаю.

Очень неровный сезон проводит «Вест Хэм». Это видно даже по последним результатам команды, когда она отбирала и теряла очки у совершенно разных соперников – 3:1 с «Эвертоном», 2:2 с «Бёрнли», 1:1 с «Астон Виллой» и 3:4 от «Ньюкасла». Никакой закономерности в этих матчах нет. И, наверное, было бы очень много вопросов к Дэвиду Мойесу сейчас, если бы не тот факт, что «молотки» под его руководством вышли уже в четвертьфинал Лиги Европы, пройдя в 1/8 финала «Фрайбург» (0:1 и 5:0). В таблице АПЛ команда идёт седьмой и уже имеет слишком большой разрыв с зоной еврокубков.

«Тоттенхэм» на некоторое время решил свой вопрос с топ-5. МЮ, идущий шестым, ещё не так давно имел минимальный разрыв с командой Постекоглу. Но вот спустя пару туров ситуация у них сильно изменилась — сейчас разрыв между пятой и шестой строчками насчитывает восемь очков. «Шпорам» осталось не растерять такое преимущество. «Тоттенхэм» тоже чередует разные результаты. В отличие от «Вест Хэма», клуб намного чаще выигрывает – 3:1 с «Кристал Пэлас», 4:0 с «Астон Виллой» и 2:1 с «Лутон Таун».

Уверен, это будет тяжёлый выезд для «Тоттенхэма». Клуб не так стабилен в своих результатах, а тут ещё и «молотобойцы», готовые ко всему на своём поле. Но и не думаю, что «шпоры» тут проиграют», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».