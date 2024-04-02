«Локомотив» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.93.

«Если выход «Локомотива» в полуфинал вполне ожидаем, то появление на этой стадии «Трактора» многих очень сильно удивило. Уральцы прошли два раунда плей-офф, отправив в отпуск «Салават Юлаев» и московское «Динамо», причём последних обыграли максимально быстро – в четырёх матчах. С одной стороны, игроки успели отдохнуть, с другой – длинная пауза между играми далеко не всегда идёт на пользу.

А вот игроки «Локомотива» находятся в хорошем игровом тонусе. Наконец-то в этом плей-офф Игорю Никитину удалось пройти ЦСКА, а вслед за армейцами железнодорожники в семи матчах обыграли омский «Авангард», отправив в отставку ещё по ходу серии главного тренера сибиряков Михаила Кравца.

Что нам ждать от серии «Локомотив» — «Трактор»? Думаю, что она будет из шести, а то и семи матчей. Фаворит однозначно «Локомотив», но «Трактор» будет биться в каждой игре. Очень многое будет зависеть от игры вратарей и, конечно же, от тренерского опыта. А он у наставника «Локомотива» Игоря Никитина гораздо больше. Для «Трактора» выход в полуфинал уже отличный результат. А перед «Локомотивом» стоит задача выиграть Кубок Гагарина», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».