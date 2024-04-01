«Локомотив» – «Трактор», первый матч. Не сенсация, а мастерство!

2 апреля состоится первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.85. Шансы челябинцев оценили в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор» 2 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – «Трактор» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.77. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.15. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 7.30.

Анализ и прогноз на первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор» (02.04.2024)

Новый перекрёстный формат четвертьфиналов Кубка Гагарина подарил нам новые эмоции. Только одной команде Западной конференции удалось пробиться в полуфинал. Восток оказался сильнее. 2 апреля в матче 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» будет принимать «Трактор» на «Арене-2000-Локомотив». Начало игры – в 19:30 мск.

Подопечные Игоря Никитина не должны себя обманывать. Это только со стороны кажется, что челябинцы являются самым удобным соперником на этой стадии. На деле, они способны преподнести сюрприз. После таких первоклассных выступлений в плей-офф пора бы их вычеркнуть из списка тёмных лошадок.

«Локомотив» — это команда-стабильность. Хоккеисты придерживаются системной игры, которая отлажена до мелочей. Но нередко и она давала сбой по ходу серии с «Авангардом». Омичи доказали, что обыграть ярославцев вполне реально. Только необходимо удивлять их, постоянно менять свою тактику и становиться неудобным соперником.

Как только «ястребы» начинали играть на высоких скоростях и включали активный прессинг, железнодорожники терялись и не понимали что делать дальше. Но в итоге выиграть серию у «Авангарда» подопечным Игоря Никитина помогли их главные козыри – надёжная игра в защите и контратаки. Но тот факт, что омичи после увольнения главного тренера выиграли два матча подряд у ярославцев, не даёт покоя.

«Трактор» с самого начала плей-офф КХЛ считают тёмной лошадкой и командой-сенсацией. Если победу «белых медведей» в серии с «Салаватом Юлаевым» (4-2) ещё можно было назвать неожиданным результатам, то как оценить великолепную игру в четырёх матчах с обладателями Кубка Континента?

Московское «Динамо» виделось одним из главных фаворитов Кубка Гагарина, но «Трактор» просто проехался по нему. Ему хватило всего лишь четырёх матчей, чтобы выйти в полуфинал. В каждой из встреч челябинцы демонстрировали доминирующий хоккей, не боялись открыто идти в размен атаками и забросили 17 шайб. Но и пропустили 12.

С одной стороны, именно такая игра и неудобна для «Локомотива». С другой — отсутствие надёжности в обороне – лишний повод для ярославцев воспользоваться огромным количеством ошибок. Яркий пример – победа со счётом 7:0 в матче с «Авангардом».

Несмотря на проблемы в защите, хоккеисты из Челябинска готовы ложиться под шайбы, лишь бы не оставлять своего голкипера в опасной ситуации. Если будет нужно – они полезут в драку за своих. Очень сплочённая команда! Это может стать определяющим фактором. Интересно, как поведут себя ярославцы, когда столкнутся с таким агрессивным хоккеем и частыми стычками.

На пятачок «Трактор» не пускает своих соперников, сразу включает силу. Всё это может вызвать дискомфорт в игре «Локомотива». Плюс ко всему «белые медведи» долгое время отдыхали, а железнодорожники провели семь тяжёлых матчей с «Авангардом». Усталость должна дать о себе знать. Возможно, не так явно, но в будущем она сделает своё дело. Мы предполагаем, что челябинцы не проиграют за 1.95.

Прогноз и ставки на матч ««Локомотив» – «Трактор» 2 апреля 2024 года

Алексей Заварухин создал очень уверенную и сплочённую команду. Результативный хоккей, действия с позиции силы и самоотверженная защита своих ворот. Все эти моменты присущи игре «белых медведей». Системность, вязкость, контратаки и скорость – это всё про «Локомотив». Ярославцы чувствуют себя явными фаворитами и попытаются выстраивать привычную тактику. Но как минимум в первом матче с «Трактором» она не сработает. Настолько агрессивного и мотивированного соперника в этом плей-офф у железнодорожников ещё не было.

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.95.