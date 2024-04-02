«Локомотив» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.93.

«В Ярославле «Локомотив» и «Трактор» откроют свою полуфинальную серию Кубка Гагарина.

С одной стороны, волжане выглядят фаворитами этого противостояния. Все только и говорят, что Игорь Никитин заслужил свой второй в карьере трофей. На этот раз – с железнодорожниками. И выход в полуфинал тому яркое доказательство. Но если в 1/8 финала было 4-1 с ЦСКА, то в четвертьфинале омский «Авангард» был пройден на жилах и характере в семи матчах – 4-3 и 2:0 в решающей встрече на выезде.

А вот «Трактор» после того, как грамотно разобрался с «Салаватом Юлаевым» 4-2, затем просто снёс со своего пути московское «Динамо» 4-0. Семён Дер-Аргучинцев, Максим Шабанов, Чарльз Робинсон и их партнёры под руководством Алексея Заварухина готовы и дальше низвергать авторитеты.

Но «Локо» тоже настроен серьёзно. Кстати, в этой регулярке он оба раза обыграл челябинцев – 3:2 дома в овертайме и 3:1 в гостях. Вот и сейчас Максим Берёзкин, Артур Каюмов, Рушан Рафиков и компания могут одержать победу. Всё-таки дома должны и стены помогать», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».