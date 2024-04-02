«Локомотив» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф КХЛ 2 апреля

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.95.

Подопечные Игоря Никитина не должны себя обманывать. Это только со стороны кажется, что челябинцы являются самым удобным соперником на этой стадии. На деле, они способны преподнести сюрприз. После таких первоклассных выступлений в плей-офф пора бы их вычеркнуть из списка тёмных лошадок.

«Локомотив» — это команда-стабильность. Хоккеисты придерживаются системной игры, которая отлажена до мелочей. Но нередко и она давала сбой по ходу серии с «Авангардом». Омичи доказали, что обыграть ярославцев вполне реально. Только необходимо удивлять их, постоянно менять свою тактику и становиться неудобным соперником.

«Трактор» с самого начала плей-офф КХЛ считают тёмной лошадкой и командой-сенсацией. Если победу «белых медведей» в серии с «Салаватом Юлаевым» (4-2) ещё можно было назвать неожиданным результатам, то как оценить великолепную игру в четырёх матчах с обладателями Кубка Континента?

Алексей Заварухин создал очень уверенную и сплочённую команду. Результативный хоккей, действия с позиции силы и самоотверженная защита своих ворот. Все эти моменты присущи игре «белых медведей». Системность, вязкость, контратаки и скорость – это всё про «Локомотив». Ярославцы чувствуют себя явными фаворитами и попытаются выстраивать привычную тактику. Но как минимум в первом матче с «Трактором» она не сработает. Настолько агрессивного и мотивированного соперника в этом плей-офф у железнодорожников ещё не было.