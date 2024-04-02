«Ювентус» — «Лацио»: когда матч Кубка Италии, во сколько начало, прогнозы и ставки

2 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех римлян оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Лацио» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

После поражения в важном матче с «Интером» (0:1) «Ювентус» прекратил участие в чемпионской гонке. Вместо того чтобы продолжать стараться и бороться за скудетто до последнего, команда опустила руки. В последних семи турах в первенстве туринцы победили только располагающийся в зоне вылета «Фрозиноне» (3:2).

Из-за поражений «старая синьора» опустилась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Она сильно рискует. Если так и продолжится, подопечные Массимилиано Аллегри могут закончить сезон за пределами зоны Лиги чемпионов. Отрыв от «Ромы» и «Аталанты» стремительно сокращается.

В последней встрече в Серии А «Ювентус» уступил на выезде как раз «Лацио», пропустив на 90+3-й минуте. Правда, римляне сыграли основным составом, туринцы — нет. Аллегри позволил себе провести несколько экспериментов. Он дал отдых некоторым лидерам и выделил игровое время перспективной молодёжи.

«Лацио» на протяжении всего сезона очень нестабилен. Периодически команда показывала неплохой футбол, но, здорово выступив в одной встрече, она тут же проваливалась в другой. Маурицио Сарри это надоело. После поражения в матче 28-го тура чемпионата Италии он подал в отставку. Его место занял Игор Тудор.

Делать какие-либо глобальные выводы о том, подходящий Тудор тренер для «Лацио» или нет, пока рано. Хорватскому специалисту предстоит освоиться на новом месте, узнать слабые и сильные стороны своих подопечных, а также разработать наиболее оптимальную модель игры.