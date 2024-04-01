«Ювентус» — «Лацио». Аллегри берёг мотивацию для Кубка Италии

Выбыв из борьбы за скудетто, туринцы потеряли мотивацию. Тренер припас её для другого турнира.

2 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех римлян оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» 2 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Лацио» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» (02.04.2024)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. Позади матчи 30-го тура Серии А и встречи 1/4 финала Кубка Италии. 2 апреля состоится первая полуфинальная игра. На стадионе «Альянц» в Турине местный «Ювентус» примет «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

После поражения в важном матче с «Интером» (0:1) «Ювентус» прекратил участие в чемпионской гонке. Вместо того чтобы продолжать стараться и бороться за скудетто до последнего, команда опустила руки. В последних семи турах в первенстве туринцы победили только располагающийся в зоне вылета «Фрозиноне» (3:2).

Из-за поражений «старая синьора» опустилась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Она сильно рискует. Если так и продолжится, подопечные Массимилиано Аллегри могут закончить сезон за пределами зоны Лиги чемпионов. Отрыв от «Ромы» и «Аталанты» стремительно сокращается.

В последней встрече в Серии А «Ювентус» уступил на выезде как раз «Лацио», пропустив на 90+3-й минуте. Правда, римляне сыграли основным составом, туринцы — нет. Аллегри позволил себе провести несколько экспериментов. Он дал отдых некоторым лидерам и выделил игровое время перспективной молодёжи.

Кроме того, пропустил встречу из-за дисквалификации лучший бомбардир «Ювентуса» Душан Влахович. Он получил красную карточку в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (0:0). Есть в этом и плюс. К предстоящей игре забивший 15 мячей и отдавший четыре голевые передачи в 25 турах в Серии А серб подходит с полным запасом энергии.

«Лацио» на протяжении всего сезона очень нестабилен. Периодически команда показывала неплохой футбол, но, здорово выступив в одной встрече, она тут же проваливалась в другой. Маурицио Сарри это надоело. После поражения в матче 28-го тура чемпионата Италии он подал в отставку. Его место занял Игор Тудор.

Делать какие-либо глобальные выводы о том, подходящий Тудор тренер для «Лацио» или нет, пока рано. Хорватскому специалисту предстоит освоиться на новом месте, узнать слабые и сильные стороны своих подопечных, а также разработать наиболее оптимальную модель игры.

Назначение Тудора взбодрило команду из Рима, но долго на волне воодушевления она не продержится. В составе «Лацио» много ветеранов, карьера которых близится к завершению. Причём практически все возрастные футболисты являются лидерами «орлов». Например, Чиро Иммобиле.

Опыт 34-летнего нападающего очень полезен команде, но он уже не забивает так много, как раньше. Поэтому обвинять Сарри в неудачах «Лацио» не стоит. Состав клуба требует перемен, свежей крови. В текущем виде переполненному желанием отомстить за недавнее обидное поражение «Ювентусу» ему нечего предложить.

Поставить на победу «старой синьоры» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. На Кубок Италии туринцы будут мотивированы Массимилиано Аллегри гораздо серьёзнее, чем на Серию А. Данный турнир — единственная возможность для них закончить сезон с трофеем.

«Старая синьора» выиграла пять из шести последних очных встреч, проходивших на стадионе «Альянц». Ещё одна игра ознаменовалась ничейным результатом. Поддержка родных трибун и правильный настрой должны стать ключевыми факторами победы туринцев. У римлян больше надежды на ответный матч.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» 2 апреля 2024 года

Серия неудач «Ювентуса» в Серии А ни о чём не говорит, главное — другое. Когда клуб был заряжен, он был неудержим. Только «Интеру» удалось победить находившихся на подъёме туринцев. Дома они должны уверенно победить «Лацио». Глубина состава, история очных встреч и результаты на дистанции — всё это не на стороне римлян.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.80.