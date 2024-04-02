«Ньюкасл» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Эвертон».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.90.

«Разные результаты чередует «Ньюкасл». Трижды он проиграл в шести встречах. С другой стороны, неудачи потерпели «сороки» в противостояниях с сильными соперниками – 1:4 от «Арсенала», 2:3 от «Челси» и 0:2 – от «Ман Сити». В матчах с другими клубами подопечные Хау чувствовали себя увереннее. На прошлых выходных они с «Вест Хэмом» и вовсе устроили «перестрелку» голами – 4:3. В таблице АПЛ «Ньюкасл» уже закрепился в середине – с 43 очками он идёт на восьмом месте и отстаёт от зоны еврокубков уже на 13 очков.

А вот «Эвертон» всё ещё борется за выживание в лиге. С 25 очками коллектив располагается на 16-й строчке. Но от группы вылетающих мерсисайдцы отрываются всего лишь на три очка. И, с учётом последних результатов подопечных Дайча, нет особой уверенности в том, что они увеличат такой разрыв. Сейчас «ириски» идут на серии проигрышей из трёх матчей. Причём соперников из топ-3 за этот период у «Эвертона» не было – 1:3 от «Вест Хэма», 0:2 от «Ман Юнайтед» и 1:2 – от «Борнмута».

Выигрывали в последний раз мерсисайдцы ещё в январе, и то произошло это в Кубке Англии. А в АПЛ «Эвертон» не знает побед с 2023 года. Я не думаю, что в этом матче у гостей есть шанс. «Ньюкасл» намного сильнее – такого соперника, как команду Дайча, «сороки» должны без особых проблем обыгрывать на своём поле», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».