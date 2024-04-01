«Ньюкасл» — «Эвертон». Эдди Хау пойдёт на риск

Защита «сорок» допускает много ошибок в последнее время, и только результативная атака — это путь к победе.

2 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Эвертон». Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.97. Шансы «ирисок» оцениваются в 3.58. На ничью дают коэффициент 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Эвертон» 2 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ньюкасл» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют «сороки», сыграет коэффициент 1.12. Гол «ирисок» доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Эвертон» (02.04.2024)

На финишную прямую вышел сезон в чемпионате Англии. Игра 31-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» начнётся 2 апреля на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток раздастся в 21:30 мск.

Эдди Хау и его подопечные в минувшем туре играли вдохновенно и победили «Вест Хэм» в сумасшедшем по накалу матче (4:3). Особенно стоит выделить характер «сорок», которые не сломались и отыгрались со счёта 1:3. Они, конечно же, молодцы, но феноменальные провалы в защите остаются главной проблемой «Ньюкасла» в этом сезоне.

Не стоит винить во всём Эдди Хау, поскольку наставник столкнулся с беспрецедентным количеством травм. В ходе сезона были матчи, в которых он с трудом формировал стартовый состав. До сих пор недоступны Киран Триппьер, Свен Ботман и основной голкипер Ник Поуп.

Привычная схема «Ньюкасла», которая построена на быстром выводе мяча из обороны, прессинге и вертикальных атаках, лишь в последнее время заработала на полную мощь. Тем не менее «сороки» часто ошибаются при передачах, предоставляя сопернику много свободных зон, а Мартин Дубравка неспособен в одиночку вытаскивать матчи.

На фоне кризиса источники сообщают о предметном интересе руководителей «Ньюкасла» к Хави, планирующему по окончании сезона покинуть «Барселону». Испанец — это сильный специалист, но сложно предположить, как он справился бы с такой ситуацией, в которую попал Эдди Хау. После 29 туров в АПЛ «сороки» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

«Эвертон» в этом сезоне также пострадал, но в проблемах виновато руководство клуба. Из-за нарушений финансовых правил лиги «ириски» лишились шести очков. Такое развитие событий заставляет их сосредоточить усилия на борьбе за место в АПЛ.

Всего три очка отделяет команду Шона Дайча от «Лутона», который находится в зоне вылета, но у них есть игра в запасе. «Ириски» находятся на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков. Отметим явный спад в игре «Эвертона», ведь безвыигрышная серия клуба уже насчитывает восемь встреч.

«Сороки» в последнее время результативны. В четырёх последних домашних играх АПЛ они забили 13 мячей. Оборона «Эвертона» допускает много ошибок и вряд ли сумеет выдержать напор соперника. Рассмотрим ставку на индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Эвертон» 2 апреля 2024 года

У Эдди Хау проблемы с защитой, поэтому он перенёс акцент на атаку. «Сороки» много времени провели в нападении в последних встречах и часто забивали, особенно дома. В свою очередь, оборона «Эвертона» с трудом выдерживает массированное давление. Поэтому наша ставка на то, что «Ньюкасл» забьёт минимум два гола.

Ставка: индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1.5 мяча за 1.75.