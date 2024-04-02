«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.45.

«Хабаровчане внезапно для многих дошли до второго этапа 1/4 пути регионов. Команда Романа Шаронова абсолютно не блещет в первой лиге и на данный момент располагается на десятом месте с отставанием от лидеров в 11 очков. При этом в кубке у СКА всё здорово. Начали они немного натужно, по пенальти обыграв «Сокол», зато потом последовали две уверенные победы — пострадали «Амкар» и «Форте» из Таганрога. Сенсационным стал результат предыдущего этапа Пути регионов. СКА в упорной борьбе, по пенальти, обыграл представителя Премьер-Лиги — «Химки».

«Динамо» вышло из своей группы в Пути РПЛ со второго места, вот только с жеребьевкой москвичкам не повезло. Им выпал чемпион России — «Зенит». Дома москвичи сыграли здорово, сумели не пропустить и, усилиями Фёдора Смолова одержали минимальную победу. Сыграть так же уверенно и в гостевом матче у «Динамо» не получилось. С первых минут «Зенит» пошел вперёд и уже к 21 минуте вёл со счетом 2:0, оба мяча на счету Матео Кассьеры. Концовка первого тайма так же осталась за клубом из Петербурга, но мяч больше в ворота не шёл. В завершающей части матча москвичи перехватили инициативу, но забить так и не смогли. «Зенит» остаётся в пути РПЛ, «Динамо» продолжит борьбу в Пути регионов.

Фаворит в матче очевиден, это «Динамо», к тому же из-за технических проблем, матч пройдёт не в Хабаровске, а в Санкт-Петербурге, так, что преимущества домашнего поля у СКА не будет. Москвичи значительно более опытные кубковые бойцы, к тому же им необходимо реабилитироваться за провал в последнем туре чемпионата. Предлагаю выбрать для ставки вариант «Динамо» победит + тотал 2,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».