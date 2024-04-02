«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата» на матч Пути регионов Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 1.87.

«СКА-Хабаровск» пошёл на пользу международный перерыв. Роман Шаронов провёл качественную работу на сборах. Зимой тренер лишился помощи нескольких футболистов. Кто-то вернулся из аренды, как, например, Игорь Коновалов в «Рубин», другие игроки ушли на правах свободных агентов.

Для Шаронова уменьшение глубины состава не стало проблемой. Его подопечные сначала обыграли в Кубке России «Сочи» (1:1, по пенальти 4:2), а затем победили «Торпедо» (2:0) и «Сокол» (3:1) в Первой лиге. Небольшая зимняя встряска освежила состав. Улучшились такие показатели, как общая скорость, резкость, борьба за мяч и другие.

Для того чтобы обыграть равные по силе клубы из Первой лиги и главного аутсайдера РПЛ, этого оказалось достаточно. Чтобы победить «Динамо», нужно гораздо больше. Из ресурсов у Шаронова имеется только мотивация. Если ему удастся правильно настроить своих подопечных — появятся хоть какие-то шансы.

«Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые могли бы быть гораздо ближе к первому месту, если бы не проиграли встречу последнего тура первенства «Ростову». Уступили они с разгромным счётом — 1:4.

Поставить на победу «Динамо» в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 1.87. Пять из шести последних очных встреч (включая две товарищеские) ознаменовались данным исходом. Одну бело-голубые тоже выиграли, но с минимальным счётом.