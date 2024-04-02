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«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Динамо» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.90.

«В Санкт-Петербурге «СКА-Хабаровск» Романа Шаронова будет принимать московское «Динамо». Игра пройдёт на искусственном поле. Стадион в Хабаровске не готов принимать официальные матчи, поэтому Хабаровск играет свой якобы домашний матч в Петербурге, и динамовцам особо далеко лететь никуда не надо.

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Это большой плюс для «Динамо». Ну и какая-то реакция после поражения от «Ростова» у Марцела Лички должна быть, и самолюбие футболистов должно сыграть, тем более не с самой сильной командой Первой лиги будет игра.

Это игра на выбывание. Это Путь регионов. Думаю, что динамовцы выставят вполне боеспособный состав. Да, Хабаровск в последних матчах неплохо смотрится. Выиграл 3:1 в последнем туре у саратовского «Сокола», но «Динамо» — это другой коленкор, это другие футболисты, другое качество.

Ну и плюс у «Динамо» достаточно серьёзные амбиции именно по трофею выступить удачно в Кубке. Никто не поймёт, если «Динамо» не пройдёт этого соперника, не пройдёт «СКА-Хабаровск». При всём уважении к Роману Шаронову и его дружному коллективу, я думаю, что «Динамо» выиграет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 17:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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