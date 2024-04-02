«Урал» — «Локомотив». Галактионов расчистит путь к Кубку России

3 апреля состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Урал» — «Локомотив». Начало игры — в 16:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.50. Шансы екатеринбуржцев оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Урал» — «Локомотив» 3 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Урал» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют екатеринбуржцы, сыграет коэффициент 1.30. Гол москвичей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Локомотив» (03.04.2024)

3 апреля в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Урал» будет принимать «Локомотив» на «Екатеринбург Арене». Начало игры – не ранее 16:00 мск. Команды из РПЛ используют свои вторые попытки побороться за трофей. Судя по клубам, играющим в четвертьфинале нижней сетки, лёгкого пути ни у кого не будет.

В Пути регионов у команд есть только один шанс, потому что победитель определяется по итогам одного матча. Екатеринбуржцы в первом этапе 1/4 финала прошли «Родину», но не без труда. Понадобилась серия пенальти, по итогам которой подопечные Виктора Гончаренко оказались точнее. Причём они реализовали все четыре попытки, а соперник только одну.

Эта скромная победа в матче с клубом из Первой лиги остаётся единственным радостным событием для болельщиков. Оранжево-чёрные переживают очень тяжёлые времена. Безвыигрышная серия «шмелей» насчитывает пять матчей. Причём в четырёх из них «Урал» не мог даже забить гол. Ничья со «Спартаком» в минувшем туре РПЛ, конечно, добавляет немного уверенности. Но совсем чуть-чуть.

На деле екатеринбуржцам всегда было удобно играть с красно-белыми, да и показатели «гладиаторов» оставляют желать лучшего. К тому же в одном из эпизодов не был поставлен пенальти за фол на Зиньковском. Многие согласились с мнением, что нужно было ставить 11-метровый, но VAR не среагировал. Поэтому встреча вполне могла завершиться поражением «Урала».

Какой будет мотивация екатеринбуржцев на Кубок России, когда под угрозой пребывание в РПЛ на следующий сезон? Виктор Гончаренко обязан в такой сложной ситуации верно распределить силы своих подопечных и ресурсы. Расставлять приоритеты – это задача главного тренера. В данной ситуации было бы целесообразно сконцентрировать основные силы на РПЛ, а в Кубке дать шанс проявить себя резервистам. Жаль, что их не так много.

«Локомотив» недавно вылетел из Пути РПЛ, проиграв в серии пенальти «Балтике», и попал во второй этап Пути регионов Кубка России. Если бы Артём Дзюба реализовал свой 11-метровый, то железнодорожники прошли бы калининградцев. Один из лучших пенальтистов не справился с задачей, которая, по сути, является его главным козырем.

Результаты московского клуба после зимней паузы лишь немного лучше, чем у «Урала», но потенциал у подопечных Михаила Галактионова заметно выше. Да и ресурсов у команды больше. Однако она не выигрывает три последние встречи в РПЛ. На этом отрезке «Локомотив» уступил московскому «Динамо» (1:2), сыграл вничью с находящимся на дне таблицы «Сочи» (2:2) и потерявшим лидерство «Краснодаром» (1:1).

Илья Лантратов не отличается стабильностью. Игру с сочинцами он провёл очень плохо, но в матче с «быками» спасал в очень сложных ситуациях. Возможно, по этой причине «Локомотив» уже занялся подписанием контракта с вратарём «Химок» Антоном Митрюшкиным. Судя по информации, он уже прошёл медосмотр для железнодорожников, но присоединится только летом.

Выиграть Кубок России – вполне адекватная задача для красно-зелёных. Что самое важное – она им по силам. Нужно просто немного поднажать. Некоторые положительные моменты уже просматриваются в тактике, скорости и других аспектах. Пусть защита нестабильна, но Глушенков, Жемалетдинов, Миранчук и Тикнизян часто выручают в атаке, частично компенсируя имеющийся недостаток.

Даже если Гончаренко бросит все силы на кубковую игру, вряд ли он сможет чем-то удивить «Локомотив», который провёл отличный матч с «Краснодаром». Не в плане результата, а упорства, характера и индивидуальной игры отдельных футболистов. Перед «Уралом» стоит цель – сохранить прописку в РПЛ. У железнодорожников отсутствуют шансы побороться за чемпионство, а бронзовые медали — утешительный приз. Кубок – наиболее реальный трофей в этом сезоне. Поэтому мы ставим на победу «Локо» за 2.50.

Прогноз и ставки на матч «Урал» — «Локомотив» 3 апреля 2024 года

Просто не может не повлиять на «Урал» давление за результаты матчей в РПЛ. Клубу необходимо любыми способами сохранить прописку. Да и очень тяжёлая победа в минувшей встрече Кубка России с «Родиной» не говорит ни о чём хорошем для Гончаренко. Железнодорожники проводят сезон гораздо лучше, у них достаточно ресурсов и основной целью видится как раз победа в этом турнире. Для того чтобы пройти екатеринбуржцев, у москвичей есть всё — от психологического до физического преимущества. Наша ставка – победа «Локомотива».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.50.