Дмитрий Сергеев назвал возможную стоимость контракта с букмекером на показ ЛЧ в России

Управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал возможный переход прав на показ Лиги чемпионов в России от телеканала «Матч!» к компании «Оkko».

«Сейчас матчи Лиги чемпионов и так смотрят сильно хуже, ввиду отсутствия клубов из России, а теперь главный клубный турнир Европы может стать ещё менее интересным. Матчей с нового сезона ЛЧ станет больше, а вот средний объём ставок на матч турнира существенно упадёт. Учитывая стоимость прав, моя оценка где-то в € 20-25 млн за сезон, плюс будут ещё и косты на продакшн», — написал Сергеев в своём телеграм-канале.

Кроме того, функционер оценил возможную стоимость спонсорского контракта с букмекером на показ Лиги чемпионов.

«Оkko» будет стараться максимально окупить эти затраты через контракт с букмекером. С уверенностью могу сказать, что спонсорский контракт будет оцениваться где-то в 2+ млрд рублей. В 2023 году по разным оценкам в медиа стоимость спонсорства ЛЧ составила около 1,5 млрд рублей против 1 млрд годом ранее. Не исключаю, что в эту стоимость войдут и букмекерские права, то есть матчи ЛЧ можно будет в плохом качестве и без комментаторов смотреть у того букмекера, который эту спонсорскую гонку выиграет», — подчеркнул Сергеев.