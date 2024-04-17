«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на игру Лиги чемпионов в Англии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.68.

«Наверное, самый захватывающий матч. Первая игра завершилась весьма результативной ничьей – 3:3.

Обе команды сейчас лидируют в своих чемпионатах. «Манчестер Сити» после игры Лиги чемпионов воспользовался осечкой своих конкурентов — «Ливерпуля» и «Арсенала» — и смог подняться на первую строчку турнирной таблицы. И по ходу уже его никто оттуда не сдвинет. «Реал» уже давно уверенно лидирует в своём чемпионате, создав большой отрыв, и есть возможность провести ротацию состава.

Уверен, что нас с вами ждёт весёлый матч. Считаю фаворитом хозяев, футболисты «Манчестер Сити» дома сделают всё возможное, чтобы пройти «Реал». Тем более это принципиальный соперник для англичан в последнее время.

Еще в памяти прошлогодний матч на поле «Сити», когда «Манчестер» просто прошёлся катком по «Реалу». Я думаю, что поддержка болельщиков прежде всего, наверное, поможет «Манчестер Сити» одержать победу. Но я, правда, не верю в такую голевую феерию, как в первом матче между этими командами, тем не менее думаю, что три мяча на двоих команды забьют, а победит «Манчестер Сити», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».