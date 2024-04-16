«Манчестер Сити» — «Реал». Даже моргать страшно

Главное для зрителя в такой игре — ничего не пропустить. Это будет великая битва.

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.68. Успех «сливочных» оценён в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Сити» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» (17.04.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 17 апреля состоятся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Этихад» встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Обычно матчи между «Манчестер Сити» и «Реалом» получаются очень результативными. В первой игре 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов на двоих команды забили целых шесть мячей (по три каждая). Получится ли ответная встреча такой же результативной?

Есть основания полагать, что проблем с голами снова не возникнет. По крайней мере, найти зоны роста не составляет труда. Ведь в первой игре не сказали своё слово лучшие бомбардиры клубов — Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем. Норвежец выполнял отвлекающую роль. Он уводил защитников «сливочных», чтобы у сокомандников появлялись свободное пространство и возможности для ударов.

Беллингем, в свою очередь, участвовал в развитии атак. Основную угрозу для «горожан» несли Винисиус Жуниор и Родриго. Пользуясь отсутствием пребывающего в лазарете Кайла Уолкера, они за счёт скорости убегали от защитников, создавали опасные моменты и забивали.

Подопечным Хосепа Гвардиолы голы давались труднее. Все три были забиты дальними ударами. В штрафную площадь с мячом «галактикос» пускали их очень редко. Весьма похожим образом проходили встречи между «горожанами» и «сливочными» в полуфиналах двух минувших розыгрышей Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти очень хорошо знают стратегии и замыслы друг друга. Они с максимальной эффективностью используют сильные стороны нападающих и слабые места в обороне. А их встречи в плей-офф Лиги чемпионов — это знак качества и одна из визитных карточек турнира в последние годы.

У «Манчестер Сити» нет такого игрока, который не обладал бы точным мощным ударом. В первом матче с «Реалом» у Гвардиолы открылась новая опция в атаке. Забил центральный защитник Йошко Гвардиол. В следующем матче он помог разгромить «Лутон». Хорват также забил дальним ударом, а ещё отдал результативную передачу.

У мадридского «Реала» другое преимущество — скорость фланговых футболистов, а также богатый опыт Тони Крооса и Луки Модрича. Полузащитники не молоды, но они по-прежнему пребывают в отличном тонусе и составляют огромное подспорье Анчелотти. Они выполняют важную роль в развитии атак. Неповторимый Модрич неделю назад вышел на замену и просто перевернул ход игры!

Добавляют уверенности в том, что ответная встреча получится результативной, повреждения и дисквалификации. У «Манчестер Сити» в лазарете, помимо Уолкера, пребывает центральный защитник Натан Аке. У «Реала» в списке травмированных числятся Тибо Куртуа и Давид Алаба. Плюс предстоящий матч пропустит из-за перебора жёлтых карточек Орельен Тчуамени.

Неделю назад французский опорный хавбек действовал на позиции центрального защитника. У Анчелотти есть несколько вариантов для замены. Например, он может задействовать Эдера Милитао. Однако с Тчуамени оборона «галактикос» выглядела бы немного понадёжнее.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Шесть из восьми последних очных встреч ознаменовались данным исходом. Также один раз команды сыграли вничью — 1:1. В другом матче «горожане» выиграли с разгромным счётом — 4:0, но тогда мадридцы были в процессе перестройки. Сейчас они сильнее.

В конце концов, отличная комбинационная игра и результативность команд как на последнем отрезке сезона, так и на дистанции обещает изобилие голов. «Горожане» в 32 встречах в АПЛ и в девяти в Лиге чемпионов забили целых 103 мяча. Они стали первым в истории клубом, который забил не менее трёх мячей в девяти встречах турнира.

У «Реала» с результативностью дела обстоят похуже, но не сильно. В 31 матче в Примере и в девяти в Лиге чемпионов они забили 88 мячей. 20 из них записал на свой счёт Беллингем. Также он отдал восемь голевых передач.

В отличие от Холанда, англичанин не сильно привязан к позиции, поэтому его роль в грядущем матче может сильно отличаться от той, которая была в первом. Эрлинг — прирождённый страйкер, а вот широчайший спектр возможностей Беллингема превращается в тактическую загадку. От его роли в ответной встрече может зависеть многое. Впрочем, это уже детали. Главное — игра обещает порадовать изобилием голов.

Статус фаворита по праву принадлежит «Манчестер Сити», но недооценивать «Реал» — это даже звучит смешно. Особенно в Лиге чемпионов! Увиденное неделю назад порадовало глаза, сердце и душу любителей футбола. Ждём не менее яркой и насыщенной игры, только теперь уже в Англии. Если повезёт, 90 минутами дело не ограничится. Болельщики клубов могут только позавидовать нейтральным зрителям. Ведь те могут позволить себе просто наслаждаться футболом!

Ждём голов в обе стороны, невообразимого нервного напряжения и красивой развязки. Выбирать кого-то одного после увиденного в Испании, во-первых, невозможно, а, во-вторых, совсем не хочется. Так что ограничимся ставкой на результативность. И будем смотреть шикарный футбол.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля 2024 года

Трудно спорить с тем, что шансы «Манчестер Сити» выйти в полуфинал должны оцениваться выше. Особенно на своём поле. Но «Реал» никогда не интересовали шансы! Только победы и трофеи. Неделю назад подопечные Карло Анчелотти продемонстрировали, что по-прежнему способны выбираться из любой ситуации и идти дальше. Потому прогнозировать исход не рискнём. А вот шикарный футбол и голы в обе стороны нам, похоже, обеспечены. На шесть мячей рассчитывать слишком нагло, но как минимум три, думается, соперники сообразят. В конце концов, Холланд и Беллингем должны сказать своё слово.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.94.