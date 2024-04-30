«Бавария» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» Мадрид.

Ставка: тотал «Реала» 1-2 гола за 1.65.

«После четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов мы уже подобрались к полуфинальным. «Бавария» — «Реал» — пара, достойная финала. Отлично смотрелся и «Манчестер Сити», но «Реал» где надо потерпел, отбился от «Сити» и прошёл дальше. Всё это, конечно, опыт, класс Анчелотти.

Сейчас в соперниках «Бавария», которая впервые за многие годы не стала чемпионом Германии. Сколько бы Гарри Кейн ни забивал, но трофеев после перехода в «Баварию» пока нет.

«Реал» много важных побед одержал в последних матчах. Были обыграны и «Барселона», и «Реал Сосьедад». Карвахаль не сыграет в предстоящем матче, но с учётом того, что встреча будет первая и на выезде, стратегия будет своя. «Бавария» дома в текущем сезоне выглядит лучше, чем в гостях, но есть сомнения относительно того, сыграет ли это на руку «Баварии». Что придумает тренерский штаб «Баварии», что предложит Анчелотти и как снова выстроит свои знаменитые капканы?

У «Реала» даже в самом плохом матче обязательно будет какой-то момент. Игра будет очень плотной, жёсткой, но мадридцы всё равно будут иметь момент, пусть даже и с 30-процентным владением мячом. Мой прогноз на этот матч — тотал «Реала» 1-2 гола. Мне кажется, что не каждый вспомнит, когда в последний раз «Реал» не забивал. Но вряд ли в первом матче «Реал» забьёт больше двух мячей», — приводит слова Генича «РБ Спорт».