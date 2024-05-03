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Букмекеры назвали шансы Андрея Рублёва выйти в финал «Мастерса» в Мадриде

Букмекеры назвали шансы Андрея Рублёва выйти в финал «Мастерса» в Мадриде
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3 мая в матче 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде американец Тейлор Фритц будет играть с россиянином Андреем Рублёвым.

Эксперты отдают преимущество восьмой ракетке мира: коэффициент на победу российского теннисиста составляет 1.65. Это примерно 62% вероятности. Шансы американца оценили коэффициентом 2.35 (38%).

При этом букмекеры уверены, что встреча получится затяжной: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.20. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 2.60.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Рублёв в трёх сетах сломил сопротивление испанца Карлоса Алькараса — 4:6, 6:3, 6:2.

Фритц на предыдущей стадии оказался сильнее Франсиско Серундоло из Аргентины (6:1, 3:6, 6:3).

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