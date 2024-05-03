«Лутон Таун» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Лутон Таун» — «Эвертон».

Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.

В АПЛ финальный отрезок сезона будет жарким. Идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков и за выживание. Зимой «Лутон» выдал очень классный отрезок. На какое-то время показалось, что он может сохранить прописку в элитном дивизионе. Подопечные Роба Эдвардса дважды отняли очки у «Ньюкасла» (1:0 и 4:4), а также разгромили «Брайтон» (4:0). Валлийский специалист был включён в список кандидатов на получение звания лучшего тренера месяца в АПЛ.

Однако после эмоционального подъёма началась новая чёрная полоса, да пострашнее предыдущей. Несмотря на мотивацию в виде борьбы за выживание, «шляпники» выиграли только 1 из 13 последних матчей в чемпионате Англии, а также два раза сыграли вничью.

«Эвертон» благодаря умению Шона Дайча грамотно управлять ресурсами вернул себе звание крепкого середняка. Он расположился на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от «Лутона» составляет 11 очков, но это при том, что с «ирисок» сняли восемь очков за нарушение финансового регламента первенства.

В последних шести матчах в чемпионате Англии «Эвертон» уступил только «Челси» (0:6). Также он сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1). Сначала «ириски» победили «Бёрнли» (1:0) и «Ноттингем Форест» (2:0), а затем сенсационно обыграли «Ливерпуль» (2:0) и «Брентфорд» (1:0).

Стимул в виде борьбы за выживание не помогает «Лутону». Он показывают неплохой футбол, но этого мало. Нужно побеждать. У «Эвертона» с игрой на результат дела обстоят гораздо лучше, чем у «шляпников». Шон Дайч выработал у «ирисок» ряд качеств, в частности морально-волевых. Они медленно, но верно становятся всё лучше.