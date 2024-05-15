«Зенит» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка России 15 мая

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» за 1.92.

«В ответном матче финала Кубка России Пути РПЛ снова встретятся «Зенит» и ЦСКА — это будет их третья встреча за последние недели. И пока питерцы ни разу не выиграли у москвичей. Более того, подопечные Семака находятся в кризисе и вообще никого за последнее время не могут победить. Так что эта их встреча становится очень интересной.

В последние недели мы являемся зрителями интереснейшего зрелища, того, что уже очень давно не видели. Сейчас «Зенит» идет на серии без побед, которую уже можно назвать длинной. Серия насчитывает пять матчей. И далеко не всегда за этот период у сине-бело-голубых в соперниках были такие сильные команды, как ЦСКА.

Так, не сумел недавно «Зенит» справиться с «Факелом» (1:1) и с «Рубином» (0:2). Теперь в РПЛ команда действительно близка к проигрышу в гонке за чемпионство — сейчас её опережает «Динамо». Помимо этого, питерцы ещё и рискуют не попасть в главный финал Кубка России.

В первом матче с ЦСКА победитель выявлен не был. Хотя по игре подопечные Федотова были ближе к успеху — они быстро забили, пусть гол и отменили. Бо́льшую часть встречи армейцы всё равно вели в счёте — «Зенит» успел отыграться на последних минутах.

Также они встречались и на прошлых выходных в рамках РПЛ. Там ЦСКА уже сумел выиграть со счётом 1:0. Нельзя сказать, что поражение для питерцев было заслуженным. Клуб очень старался, много моментов создал и больше доминировал. Однако просто не смог забить «Зенит», армейцы продержались.

Примечательно, что и ЦСКА имеет плохую статистику последних матчей. Победа над «Зенитом» была для него первой за шесть встреч. До этого подопечные Федотова тоже потеряли очки во встречах с не самыми сложными соперниками — 2:2 с «Рубином», 1:3 с «Балтикой», 1:2 с «Ахматом». В таблице РПЛ у армейцев ситуация намного хуже, чем у «Зенита». Они рискуют финишировать за пределами топ-5.

Тяжело прогнозировать подобный матч. Не совсем понятно, как они сыграют, в каком настрое выйдут на поле, учитывая проблемы в РПЛ. Ясно только одно — оба коллектива находятся в нестабильном состоянии. Но я всё же рискну и поставлю на победу «Зенита». Клуб обидно проиграл на выходных, как минимум на ничью он тогда точно наиграл. Негативные эмоции от неудачи сине-бело-голубые сейчас используют для победы», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».