«Зенит» — ЦСКА. Худший сезон Семака с сине-бело-голубыми

Петербуржцы не выиграли ни одной из пяти последних очных встреч в основное время.

15 мая состоится матч финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА. Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.94. Успех москвичей оценён в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА 15 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Зенит» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА (15.05.2024)

Сезон близится к завершению, но впереди ещё много интересного и интригующего. 15 мая состоится ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет действующего победителя турнира — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Совсем недавно команды встречались в РПЛ. Армейцы выиграли со счётом 1:0. Победный гол забил Фёдор Чалов с пенальти. Однако лавры главного героя матча достались не ему. Не меньше прочих это звание заслужил Владислав Тороп. Игорь Акинфеев может быть спокоен за преемника. 20-летний вратарь вытащил ряд непростых мячей.

Впрочем, Торопу ещё нужно расти и набираться опыта. На 38-й минуте он чуть не «привёз». Голкипер совершил неудачный вынос. В результате рикошета Вендел получил возможность пробить в полупустые ворота. Благо вовремя подсуетился Иван Обляков. Он преградил путь летевшему в сетку мячу.

Забей петербуржцы в том эпизоде, и встреча могла бы закончиться совершенно иначе. На последнем отрезке сезона сине-бело-голубым не хватает уверенности в финальной фазе атаки. У них сильно снизились результативность и шансы на победу в РПЛ.

Помимо ЦСКА, в последних четырёх матчах в чемпионате России подопечные Сергея Семака уступили «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1). Также они сыграли вничью с «Факелом» (1:1). Петербуржцы спустились на вторую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от «Динамо» составляет два очка.

Ещё «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка России. У него перестало получаться вскрывать оборону соперников. Всё чаще сине-бело-голубые отдают предпочтение ударам издали, но голкиперы соперников в основном уверенно с ними справляются.

Приобретения в зимнее трансферное окно лишь на время помогли Семаку. Получив свежую кровь и пережив эмоциональный подъём, команда угодила в чёрную полосу. Солидная доля ответственности за это лежит на тренере. Он стал выпускать всё время одних и тех же футболистов.

Неправильная ротация привела к усталости и эмоциональному выгоранию лидеров. Снизилась конкуренция за место в основе. Ухудшились показатели. Возможно, Кубок России поможет Семаку разорвать эту порочную цепь. Однако придётся постараться, чтобы не наломать новых дров. Выйти из ситуации непросто. Необходимо подобрать наиболее правильные слова для мотивации.

В плане психологии и стимулирования Сергей Семак уступает Владимиру Федотову. ЦСКА далеко не так стабилен, как «Зенит». Он располагается лишь на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. Однако на важные матчи красно-синие настраиваются так, будто это последняя игра.

В этом сезоне армейцы ещё ни разу не проиграли «Спартаку», «Локомотиву» и «Зениту». Дважды, правда, они уступили «Динамо» в РПЛ, но в обоих случаях с минимальной разницей в счёте. Местами красно-синие были лучше бело-голубых. В обеих встречах они нанесли больше ударов в створ.

У ЦСКА гораздо меньше резервов, чем у «Зенита», но Владимир Федотов очень грамотно ими управляет. На последнем отрезке сезона у клуба из Москвы значительно снизилось количество травм. Все ведущие футболисты, в частности Фёдор Чалов, Иван Обляков и Аббосбек Файзуллаев, пребывают в отличном тонусе.

Поставить на то, что ЦСКА не проиграет «Зениту», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Все пять последних очных встреч ознаменовались данным исходом. В некоторых армейцы смотрелись даже предпочтительнее петербуржцев.

Сообщается, что после поражения в последней очной встрече в раздевалке «Зенита» состоялся тяжёлый разговор между представителем правления клуба и командой. По информации СМИ, председатель правления Александр Медведев оскорбил футболистов. Вместо мотивирующего эффекта, это может оказать негативное влияние. Атмосфера в раздевалке и без того накалена.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА 15 мая 2024 года

«Зенит» угодил в кризис. ЦСКА — неудобный соперник для того, чтобы выбраться из чёрной полосы. Владимир Федотов — очень сильный мотиватор. Недавняя победа в матче первенства лишь добавит уверенности его подопечным. Эмоциональная составляющая петербуржцев гораздо хуже. Они не справляются с давлением, которое оказывают чемпионская гонка и безвыигрышная серия в РПЛ.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.93.