«Аталанта» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на финал Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.15.

«Финал Кубка Италии — «Аталанта» против «Ювентуса». Если не знать, как в последнее время, да и в последние годы, выступают туринцы, можно предположить, что бергамаски потерпят сокрушительное поражение. Но я не думаю, что всё так просто. Команда Гасперини сейчас находится в прекрасной форме, что доказывают её успехи в разных турнирах.

«Аталанта» вышла сразу в два финала недавно. Помимо Кубка Италии, в полуфинале которого она справилась с «Фиорентиной» (0:1 и 4:1), бергамаски также попали в финал Лиги Европы. Причем путь у них был довольно сложный, мало кто ожидал их увидеть так далеко. В четвертьфинале «Аталанта» выбила «Ливерпуль» (3:0 и 0:1), а затем прошла и «Марсель» (1:1 и 3:0).

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 15 мая 2024, среда. 22:00 МСК Аталанта Бергамо Не начался Ювентус Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

В Серии А дела у коллектива из Бергамо тоже идут довольно хорошо. Более того, сейчас он выступает лучше всех в чемпионате — идёт на серии из четырёх викторий кряду. За этот период ни одна другая команда столько не выигрывала, даже «Интер». В таблице подопечные Гасперини уже выместили из топ-5 «Рому» и теперь всерьёз претендуют на попадание в Лигу чемпионов.

А вот «Ювентус» проводит очень противоречивый сезон. Первую половину он играл довольно успешно, много побед было с минимальным счётом. Прагматичный футбол показывали туринцы, которые были отстранены от еврокубков и все силы бросили на домашние турниры.

Но вот во второй половине розыгрыша Серии А «старая синьора» будто включила «энергосберегательный» режим. Ещё более осторожно начали играть подопечные Аллегри. Огромное количество у них ничьих и потерь очков. Так что из борьбы за лидерство клуб давно выпал — сейчас он идёт четвёртым, всё равно уже обеспечивая себе участие в ЛЧ. Об уходе Аллегри летом уже объявили.

Я думаю, «Ювентус» в очередной раз сыграет по счёту, не будет рисковать. Скорее всего, основное время закончится у них с очень привычным для туринцев результатом — ничьей. А потом уже будет другая игра, более яркая и насыщенная, там ставки другие», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».