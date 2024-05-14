«Аталанта» — «Ювентус». Миранчуку покорится Кубок Италии!

15 мая состоится матч финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех туринцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» 15 мая 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют бергамаски, сыграет коэффициент 1.38. Гол туринцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» (15.05.2024)

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Позади матчи 36-го тура Серии А. 15 мая состоится финал Кубка Италии. На стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами «Аталанта» и «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Фабио Мареской.

Во второй половине сезона «Аталанта» обрела праймовый вид. Она вышла в финал Лиги Европы, сенсационно победив «Ливерпуль», а также обыграв «Спортинг» и «Марсель». Бергамаски уступили только в 4 из 21 последнего матча в чемпионате Италии и столько же раз сыграли вничью.

Плотный календарь никоим образом не мешает «богине». Она выглядит свежо и собранно. Задел для этого создал Джан Пьеро Гасперини. Опытный специалист весьма эффективно использует ресурсы. По ходу сезона у «Аталанты» значительно улучшилась глубина состава. Практически у всех её игроков наблюдается солидный индивидуальный прогресс.

Очень здорово прибавил выступающий за «Аталанту» на правах аренды Шарль Де Кетеларе. Он стал одним из основообразующих футболистов клуба. В 32 встречах в чемпионате Италии талантливый 23-летний бельгийский полузащитник забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.

Де Кетеларе сыграл далеко не последнюю роль в выходе «Аталанты» в финал Кубка Италии. В трёх встречах он забил два мяча и отдал столько же голевых пасов. Также значительный вклад внёс Алексей Миранчук. В четырёх матчах в турнире он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

У Миранчука более скромные показатели, и чаще всего он выходит на замену. Однако выделяемым Гасперини временем россиянин старается пользоваться с максимальной эффективностью. Он шикарно делает то, что умеет. А именно: классно развивает атаки, помогает команде сохранять владение мячом и проделывает большой объём командной работы.

«Ювентус» смотрелся не менее здорово, чем «Аталанта» в первой половине сезона. После поражения во встрече 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1) всё изменилось. Вместе с верой в чемпионство «старая синьора» растеряла всю привлекательность.

Туринцы выиграли только 2 из 15 последних матчей в Серии А. Они спустились на четвёртую строчку в турнирной таблице первенства, но опережают идущих следом бергамасков на четыре очка, однако у подопечных Джан Пьеро Гасперини имеется ещё игра в запасе.

Предполагалось, что Массимилиано Аллегри побережёт силы и мотивацию для Кубка Италии. Однако на предыдущей стадии турнира его подопечные далеко не без труда победили нестабильный «Лацио». Первый матч, проходивший в Турине, «Ювентус» выиграл уверенно, со счётом 2:0, но вот в ответном потерпел поражение — 1:2.

Во второй встрече римляне смотрелись на порядок предпочтительнее «старой синьоры». Они выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов в створ. К 80-й минуте «Лацио» вёл — 2:0. Если бы он не упустил ряд хороших моментов, то вышел бы в финал вместо «Ювентуса».

Конечно, класс футболистов у «старой синьоры» выше, чем у «Аталанты». Однако на последнем отрезке сезона «богиня» демонстрирует футбол лучшего качества, чем туринцы. Поставить на то, что она станет обладательницей Кубка Италии, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Бергамаски являются очень неудобным соперником для туринцев. «Богиня» проиграла только 3 из 14 последних официальных очных встреч. С учётом текущего тонуса и эмоциональной составляющей команд, в победу «старой синьоры» верится меньше.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» 15 мая 2024 года

«Аталанта» выглядит образцово. У неё получилось обыграть ряд сильных соперников на последнем отрезке сезона. Осталось только сделать последний шаг к трофею. «Богиня» показывает отличный футбол. Она воодушевлена успехами. У «Ювентуса» всё наоборот. Он очень сильно сбавил.

Ставка: «Аталанта» выиграет Кубок Италии за 1.88.