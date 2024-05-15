«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

Ставка: ничья за 4.10.

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сразятся в перенесённом 34-м туре чемпионата Англии. Совсем в плохой форме сейчас находятся «красные дьяволы». Но и победа «сорок» тут не кажется такой уж очевидной. Всё-таки игра будет проходить на «Олд Траффорд», а там может произойти всё что угодно.

Обе команды в прошлом туре чемпионата потеряли очки. У «Ман Юнайтед» был один из тяжелейших соперников в этом розыгрыше АПЛ — «Арсенал». «Канониры» борются за чемпионство и не имеют права терять очки, даже вничью играть. Но с нынешним «МЮ» команда Артеты сыграла достаточно прагматично, хладнокровно забив в первом тайме и засев у себя в обороне. Подопечные тен Хага находятся сейчас в такой плачевной форме, что, даже когда им отдали мяч, ничего особо придумать в атаке не смогли. Итог — 0:1.

Для «Ман Юнайтед» это была третья игра кряду без побед. До этого клуб также потерял очки в матчах с «Бёрнли» (1:1) и с «Кристал Пэлас» (0:4). Думаю, очевидно, что в другое время «красные дьяволы» легко «переехали» бы обе эти команды. Но сейчас совсем другие времена у манкунианцев.

«Ньюкасл» же на выходных встречался с не самым сильным противником по турниру — с «Брайтоном». «Чайки» находятся в не лучшей форме, часто теряют баллы. Но «сороки» их не смогли обыграть — 1:1. «Брайтон» неплохо смотрелся на фоне «Ньюкасла», быстро забил. Инициативу подопечные Хау позже перехватили, но больше одного мяча забить они не смогли.

Статистика последних матчей у «Ньюкасла» не такая плачевная, как у его соперника по этой встрече. В большинстве матчей «сороки» выигрывают. В таблице они сейчас идут на шестом месте и пока выходят в еврокубки. Но «Челси» со строчки ниже уступает подопечным Хау только по дополнительным параметрам. Более того, «МЮ» уступает им обоим на три балла. Так что, победив сейчас, подопечные тен Хага снова могут вернуться в борьбу за еврокубки.

Да, если смотреть на выступления соперников в этом сезоне, то «Ньюкасл» кажется более предпочтительным для ставки. Я уверен, что «сороки» тут не проиграют — в обороне они выступают очень надёжно. Однако и победы гостей тут не предвижу. Это «Ман Юнайтед», ещё и на «Олд Траффорд». Ниже падать «красным дьяволам» уже некуда — сегодня они будут настроены на борьбу», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».