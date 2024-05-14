«МЮ» — «Ньюкасл». Эдди Хау работает лучше Эрика тен Хага

15 мая состоится матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 2.46. Успех «красных дьяволов» оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 15 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.33.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» (15.05.2024)

В АПЛ идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков, а также за выживание. 15 мая состоится перенесённая встреча 34-го тура первенства. На стадионе «Олд Траффорд» померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«МЮ» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего седьмую строчку «Челси» составляет три очка. Расстояние может увеличиться. У «красных дьяволов» очень большие проблемы.

Манкунианцам на протяжении всего сезона докучала нестабильность, но на последнем отрезке она обострилась. Основная причина кроется в большом количестве травм. В лазарете пребывает ряд важных игроков, без которых невозможно конкурировать не то что с лидерами, а даже с середняками.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только 2 из 11 последних матчей в чемпионате Англии. Победил он располагающиеся в нижней части турнирной таблицы первенства команды — «Эвертон» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (4:2). Ещё подопечные Эрика тен Хага четыре раза не без везения зацепились за ничью.

Виноваты в столь ужасных результатах как тренер и футболисты, так и руководство клуба. Многие вспомнят слова Криштиану Роналду о том, что инфраструктура «МЮ» устарела. Это одна из причин невнятных выступлений «красных дьяволов», травм, нестабильности и спада ведущих футболистов.

Сообщается, что вместо подбадривания команды и мотивации на подвиг руководство «Манчестер Юнайтед» собирается отменить традиционный ужин после сезона из-за неудовлетворительных результатов. Команда и так пребывает в моральном упадке. Любые плохие новости могут её окончательно добить.

«Ньюкасл» тоже очень сильно ослаблен травмами, но он гордо принял вызов, пройдя закалку трудностями. После вылета из Лиги чемпионов и ужасного отрезка в АПЛ «сороки» воспряли духом и вернулись в верхнюю часть турнирной таблицы первенства. Они занимают шестую строчку. У «Челси» столько же очков, но хуже дополнительные показатели.

Подопечные Эдди Хау проиграли только 3 из 15 последних матчей в чемпионате Англии и столько же раз сыграли вничью. Они победили ряд сильных соперников, в том числе «Астон Виллу» (3:1), «Вест Хэм» (4:3) и «Тоттенхэм» (4:0).

Заметнее прочих прибавил Александер Исак. В последних 10 встречах в чемпионате Англии он забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу. 24-летний нападающий установил рекорд среди шведских футболистов по количеству забитых мячей в одном сезоне АПЛ. На его счету 20 голов в 28 матчах.

Кроме того, Исак стал первым игроком «Ньюкасла» со времён легендарного Алана Ширера, забившим 20+ мячей за сезон во всех официальных турнирах. Вполне вероятно, шведский нападающий улучшит свою и без того впечатляющую статистику в предстоящем матче.

У «красных дьяволов» в лазарете очень много футболистов, которые отвечают за целостность в обороне. В 36 встречах в АПЛ манкунианцы пропустили 56 мячей. Поставить на победу «Ньюкасла» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46.

Бывший легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил, как под руководством Дэвида Мойеса «красные дьяволы» финишировали на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Он подчеркнул, что по качеству демонстрируемой игры даже тогда не было так плохо, как в этом сезоне.



Оставшиеся до конца сезона встречи может пропустить из-за травмы ведущий плеймейкер и капитан манкунианцев Бруну Фернандеш. Ввиду повреждения он пропустил последние две встречи АПЛ, в которых «красные дьяволы» уступили «Кристал Пэлас» (0:4) и «Арсеналу» (0:1). Без португальца совсем плохо.

Прогноз и ставки на матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 15 мая 2024 года

На «Манчестер Юнайтед» кадровые потери оказывают гораздо более негативное влияние, чем на «Ньюкасл». У Эрика тен Хага не получается закрывать проблемные позиции с той эффективностью, с которой это делает Эдди Хау. Результаты и демонстрируемое командами качество футбола говорит само за себя. В победу «сорок» верится куда больше.

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.46.