Чехия — Дания: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Чехия — Дания.

Ставка: ничья за 6.60.

Для чехов домашний чемпионат мира пока складывается неплохо, учитывая их ужасные результаты в матчах Еврохоккейтура. Начали подопечные Радима Рулика с победы во встрече с Финляндией (1:0 Б), а затем разгромили Норвегию со счётом 6:3. Вот только со Швейцарией не сложилось, но всё-таки очко сборная Чехии набрала, уступив по буллитам 1:2.

Датчане пока одержали только одну победу на ЧМ-2024. В первой встрече они разгромили Австрию со счётом 5:1. Затем последовали два поражения — в матчах с Канадой (1:5) и Норвегией (0:2). «Датские львы» уступив «белым медведям», осложнили ситуацию в турнирной таблице. Впереди будет только одна встреча, в которой почти гарантированно можно будет набрать три очка, — с Великобританией. Да и то не факт.

Хотя у датчан должны быть шансы хотя бы на ничью в основное время. В трёх из четырёх последних очных встреч «датские львы» побеждали Чехию. Столько же матчей завершились вничью после 60 минут. Предположим, что и на этот раз дело дойдёт до овертайма, а возможно, и до буллитов. Коэффициент — 6.60.