Экспресс на ЧМ-2024: сборная Германии наведёт порядок, Чехия допустит недооценку

Ситуация в группах чемпионата мира становится немного яснее. Уже можно сказать, кто будет бороться за выход в плей-офф, а кто за выживание в элитном дивизионе. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 19.82 на матчи, которые пройдут сегодня 15 мая.

Прогноз на матч Германия — Латвия

После победы в первом матче со Словакией со счётом 6:4 у немцев началась чёрная полоса. Они проиграли две последние встречи с одинаковым крупным счётом 1:6. Безобразная игра в обороне, из-за которой сборная Германии уже пропустила 16 шайб. Хотя можно сделать скидку на уровень соперников, всё-таки играть пришлось с США и Швецией, переполненными звёздами НХЛ. Пока подопечные Харольда Крайса не похожи на обладателей серебра минувшего чемпионата мира.

Латвия умеет удивлять, поэтому немцам легко точно не будет. Она выиграла все три встречи. Сначала бордово-белые победили Польшу (5:4 ОТ), а затем Францию (3:2 ОТ). В минувшей встрече они выиграли у Казахстана со счётом 2:0. Первый и последний периоды латвийцы провели средненько, а прибавили только во втором. В нём они и забросили обе шайбы. При этом в составе Харийса Витолиньша нет звёзд мирового уровня. Из НХЛ за сборную играет только Элвис Мерзликин.

Для немцев важно выигрывать этот матч, чтобы попробовать пробраться в топ-4 турнирной таблицы. В свою очередь Латвия находится на второй строчке и желает упрочить свои позиции в гонке с лидерами. Однако пока она играла только с уступающими по уровню командами. Встречи с сильными США, Швецией, Словакией и как раз с Германией у неё только впереди. Мы считаем, что сборная Германии положит конец своей чёрной полосе и победной серии латвийцев. Ставки на победу немцев принимают за 1.82.

Прогноз на матч Чехия — Дания

Для чехов домашний чемпионат мира пока складывается неплохо, учитывая их ужасные результаты в матчах Еврохоккейтура. Начали подопечные Радима Рулика с победы во встрече с Финляндией (1:0 Б), а затем разгромили Норвегию со счётом 6:3. Вот только с Швейцарией не сложилось, но всё-таки очко сборная Чехии набрала, уступив по буллитам 1:2.

Датчане пока одержали только одну победу на ЧМ-2024. В первой встрече они разгромили Австрию со счётом 5:1. Затем последовали два поражения — в матчах с Канадой (1:5) и Норвегией (0:2). «Датские львы» уступив «белым медведям» осложнили ситуацию в турнирной таблице. Впереди будет только одна встреча, в которой почти гарантировано можно будет набрать три очка — с Великобританией. Да и то не факт.

Хотя, у датчан должны быть шансы хотя бы на ничью в основное время. В трёх из четырёх последних очных встреч «датские львы» побеждали Чехию. Столько же матчей завершились вничью после 60 минут. Предположим, что и на этот раз дело дойдёт до овертайма, а возможно и до буллитов. Коэффициент — 6.60.

Прогноз на матч Словакия — Польша

В первой встрече группового этапа чемпионата мира словаки неожиданно проиграли Германии со счётом 4:6. Хотя игра получилась очень зрелищной и результативной, но зацепиться за очки не удалось. Этот результат помог сконцентрироваться «рыцарям Татры». В следующих двух встречах они одержали победы. Сначала Словакия разгромила Казахстан — 6:2, а затем выиграла у США (5:4 ОТ). Причём во встрече с американцами подопечные Крэйга Рэмзи вели со счётом 4:1, но растеряли преимущество и пришлось решать вопрос с победителем в овертайме.

Польша является главным претендентом на понижение, занимая последнее место в группе. Единственное очко поляки набрали в игре с Латвией (4:5 ОТ). Затем «орлы» разгромно уступили Швеции (1:5) и проиграли Франции (2:4). В составе поляков нет звёзд уровня НХЛ, они впервые за 22 года вышла в элитный дивизион чемпионата мира. Им бы просто сохранить место в нём, а об остальном сборная даже не мечтает.

Интересно, что перед стартом ЧМ-2024 между этими командами прошёл товарищеский матч. По его итогам Словакия одержала разгромную победу со счётом 6:1. Думается, в официальной встрече будет что-то похожее. Предлагаем ставку на победу «рыцарей Татры» с форой (-3.5) за 1.65.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Германии в матче с Латвией за 1.82.

Ставка 2: ничья во встрече Чехия — Дания за 6.60.

Ставка 3: победа Словакии с форой (-3.5) в матче с Польшей за 1.65.

Общий коэффициент: 1.82 Х 6.60 Х 1.65 = 19.82.