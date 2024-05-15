Словакия — Польша: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Словакия — Польша.

Ставка: победа Словакии с форой (-3.5) за 1.65.

В первой встрече группового этапа чемпионата мира словаки неожиданно проиграли Германии со счётом 4:6. Хотя игра получилась очень зрелищной и результативной, но зацепиться за очки не удалось. Этот результат помог «рыцарям Татры» сконцентрироваться.

В следующих двух встречах они одержали победы. Сначала Словакия разгромила Казахстан — 6:2, а затем выиграла у США (5:4 ОТ). Причём во встрече с американцами подопечные Крэйга Рэмзи вели со счётом 4:1, но растеряли преимущество, и пришлось решать вопрос с победителем в овертайме.

Польша является главным претендентом на понижение, занимая последнее место в группе. Единственное очко поляки набрали в игре с Латвией (4:5 ОТ). Затем «орлы» уступили Швеции (1:5) и проиграли Франции (2:4). В составе поляков нет звёзд уровня НХЛ, они впервые за 22 года вышли в элитный дивизион чемпионата мира. Им бы просто сохранить место в нём, а об остальном сборная даже не мечтает.

Интересно, что перед стартом ЧМ-2024 между этими командами прошёл товарищеский матч. По его итогам Словакия одержала разгромную победу со счётом 6:1. Думается, в официальной встрече будет что-то похожее. Предлагаем ставку на победу «рыцарей Татры» с форой (-3.5) за 1.65.