«Даллас» — «Колорадо», пятый матч. Ничушкин подвёл команду

16 мая состоится матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Колорадо». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Старз» можно с коэффициентом 2.21, а шансы «Эвеланш» оценили в 2.71. Ничья в основное время доступна за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Колорадо» 16 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Каролина» — «Рейнджерс» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.29. Ставки на победу «Старз» с учётом овертайма принимают за 1.77. Шансы «Эвеланш» выиграть матч оценили в 2.09.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Даллас» — «Колорадо» (16.05.2024)

16 мая в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» будет принимать «Колорадо Эвеланш» на арене «Американ Эйрлайнс-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

К сожалению, главное событие в серии произошло не на льду. 14 мая форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода.

Источники сообщают, что в тесте игрока вновь были обнаружены запрещённые вещества. Таким образом, в этом плей-офф россиянин не сыграет. Отметим, что Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. Для «Эвеланш» это колоссальная потеря, поскольку Ничушкин забросил девять шайб и сделал результативную передачу в этом плей-офф.

Габариты Ничушкина, его заряженность на борьбу, умение играть в большинстве стали важными факторами в успехе «Колорадо» в серии с «Виннипегом», которую «Эвеланш» выиграли со счётом 4-1. Теперь тренерскому штабу «лавин» предстоит в кратчайший срок перестроить схему игры, что в условиях плей-офф крайне сложно.

«Даллас» воспользовался растерянностью «Колорадо» и легко выиграл в четвёртом матче со счётом 5:1. Деморализованные «лавины» довольно вяло сопротивлялись давлению «Старз» и допустили много ошибок в обороне. Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев совершил в этой встрече 29 сейвов.

«Даллас» прочно захватил инициативу и ведёт в серии со счётом 3-1. «Старз» хорошо готовы физически и отлично играют в защите. Они пропустили в серии с «Колорадо» девять шайб. Главный тренер Питер Дебур тщательно разобрал тактику соперника и выявил слабые места.

«Старз» встречают нападающих «Колорадо» в средней зоне, умело перехватывают передачи и свели к минимуму собственные ошибки. Хотя «Эвеланш» в минувшей встрече с огромным преимуществом выиграли силовую борьбу (45:20), извлечь дивидендов из этого не смогли.

Стоит отметить хорошую игру в плей-офф 35-летнего форварда «Далласа» Евгения Дадонова. Он подошёл к решающему отрезку сезона в отличной форме. Россиянин много отрабатывает в обороне и записал в актив пять очков по системе «гол+пас». В серии с «Колорадо» нападающий проводит на льду не менее 10 минут в каждой игре.

«Эвеланш» оказались в сложной ситуации. Без Ничушкина возникли сложности с созданием и реализацией опасных моментов. Кроме того, психологическое состояние «Колорадо» после отстранения россиянина от игр далеко от идеального. В свою очередь «Даллас» в хорошей форме и успешно проводит плей-офф, поэтому предлагаем ставку на победу «Старз» за 2.21.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Колорадо» 16 мая 2024 года

«Колорадо» выбит из колеи ситуацией с Валерием Ничушкиным, который отлично играл в этом плей-офф. Срочно «лавинам» нужно что-то изобретать, а «Даллас» очень хорош в обороне и результативен в атаке. «Старз» не нужно ничего выдумывать и достаточно сыграть в свой привычный хоккей, чтобы победить в матче.

Ставка: победа «Далласа» за 2.21.