«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет в основное время за 1.93.

У действующего чемпиона России перестало получаться вскрывать оборону соперников. Всё чаще сине-бело-голубые отдают предпочтение ударам издали, но голкиперы соперников в основном уверенно с ними справляются. Потеря лидерства в РПЛ, снижение созидательной активности, низкая реализация. Возможно, Кубок России поможет Семаку разорвать эту порочную цепь. Однако придётся постараться, чтобы не наломать новых дров.

ЦСКА располагается лишь на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. Однако на важные матчи красно-синие настраиваются так, будто это последняя игра. В этом сезоне армейцы ещё ни разу не проиграли «Спартаку», «Локомотиву» и «Зениту». Дважды, правда, они уступили «Динамо» в РПЛ, но в обоих случаях с минимальной разницей в счёте. Местами красно-синие были лучше бело-голубых. В обеих встречах они нанесли больше ударов в створ.

У ЦСКА гораздо меньше резервов, чем у «Зенита», но Владимир Федотов грамотно ими управляет. На последнем отрезке сезона у клуба из Москвы значительно снизилось количество травм. Все ведущие футболисты, в частности Фёдор Чалов, Иван Обляков и Аббосбек Файзуллаев, пребывают в отличном тонусе.

Поставить на то, что ЦСКА не проиграет «Зениту», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Все пять последних очных встреч ознаменовались данным исходом. В некоторых армейцы смотрелись даже предпочтительнее петербуржцев. На наш взгляд, линия на эту встречу должна выглядеть ровнее.