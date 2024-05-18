«Сочи» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.96.

«Сочи» отчаянно борется за выживание. Он проиграл только 2 из 11 последних матчей в чемпионате России. Плохо только, что ничьих очень много. Роберт Морено вдохнул в клуб новую жизнь. Качество игры резко выросло. Тем не менее для сохранения прописки в РПЛ этого, похоже, окажется недостаточно.

Учитывая то, какой футбол демонстрирует «Краснодар» при Мусаеве, в его чемпионство верится с трудом. В последних восьми встречах в РПЛ чёрно-зелёные победили «Пари НН» (4:3), «Факел» (2:0) и «Балтику» (3:2). Вничью они сыграли с «Локомотивом» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0), а уступили «Зениту» (1:2), «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1)

Руководство «Краснодара» отправило в отставку Владимира Ивича, посчитав, что Мурад Мусаев сможет наилучшим образом мотивировать команду на оставшуюся часть сезона. Однако теперь расставание с сербским специалистом выглядит как большая ошибка.

Догматичный бесхитростный открытый футбол, который поставил краснодарцам Мусаев, постоянно приводит к потере очков. Соперники получают слишком много свободы в штрафной чёрно-зелёных и прекрасно этим пользуются. Поставить на то, что «Сочи» как минимум не проиграет в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 1.96.

На выезде краснодарцы весьма уязвимы. Они выиграли всего лишь 4 из 14 матчей в чемпионате России в гостях. За этот период чёрно-зелёные забили 18 мячей, а пропустили 16. После назначения Мусаева на выезде им стало играть ещё сложнее.