«Сочи» — «Краснодар». С Мусаевым о чемпионстве только мечтать

18 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.90. Успех сочинцев оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 18 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» (18.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. 18 мая состоятся три встречи 29-го тура РПЛ. В самой поздней из них на стадионе «Фишт» померяются силами «Сочи» и «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

«Сочи» отчаянно борется за выживание. Он проиграл только 2 из 11 последних матчей в чемпионате России. Уступила команда набравшему шикарный ход после назначения Магомеда Адиева «Ахмату» (0:1) и лидирующему «Динамо» (2:3). Москвичи вырвали победу в самой концовке.

Плохо только, что ничьих очень много. Победили сочинцы за этот период времени лишь «Спартак» во времена Гильермо Абаскаля (1:0) и «Пари НН» (6:1). Роберт Морено вдохнул в клуб новую жизнь. У него улучшились все компоненты игры, в особенности взаимопонимание.

Тем не менее для сохранения прописки в РПЛ этого может оказаться недостаточно. Чтобы совершить чудо и не вылететь в Первую лигу, сочинцам нужно выиграть оставшиеся две встречи и надеяться, что конкуренты потерпят поражения в своих матчах.

Шансы невелики, но главное — команда верит. Крупная победа в игре последнего тура первенства с «Пари НН» приподняла настрой. Ряд футболистов «Сочи» в преддверии грядущего матча положительно оценили работу Роберта Морено и с воодушевлением высказались о борьбе за выживание.

У «Краснодара» всё наоборот. Он не выдерживает давления чемпионской гонки и регрессирует после назначения Мурада Мусаева. Чёрно-зелёные спустились на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от «Динамо» составляет три очка.

На бумаге у краснодарцев есть шансы на чемпионство, и довольно неплохие. Встреча 30-го тура РПЛ с «Динамо» может стать решающей. Всё сложится для «быков» удачно в том случае, если они победят сочинцев и бело-голубых, а «Зенит» потеряет очки.

Учитывая то, какой футбол демонстрирует «Краснодар» при Мусаеве, в его чемпионство верится с трудом. В последних восьми встречах в РПЛ чёрно-зелёные победили «Пари НН» (4:3), «Факел» (2:0) и «Балтику» (3:2). Вничью они сыграли с «Локомотивом» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0), а уступили «Зениту» (1:2), «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1)

Руководство «Краснодара» отправило в отставку Владимира Ивича, посчитав, что Мурад Мусаев сможет наилучшим образом мотивировать команду на оставшуюся часть сезона. Однако теперь расставание с сербским специалистом выглядит как большая ошибка.

Ивич номинирован на звание лучшего тренера сезона РПЛ, а из-за Мусаева «Краснодар» превратился в андердога чемпионской гонки. Вполне вероятно, некоторые футболисты «Краснодара» уже потеряли веру в победу в текущем розыгрыше чемпионата России.

Догматичный бесхитростный открытый футбол, который поставил краснодарцам Мусаев, постоянно приводит к потере очков. Соперники получают слишком много свободы в штрафной чёрно-зелёных и прекрасно этим пользуются. Поставить на то, что «Сочи» как минимум не проиграет в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 1.96.

На выезде краснодарцы весьма уязвимы. Они выиграли всего лишь 4 из 14 матчей в чемпионате России в гостях. За этот период времени чёрно-зелёные забили 18 мячей, а пропустили 16. После назначения Мусаева на выезде им стало играть ещё сложнее.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 18 мая 2024 года

«Сочи» верит в сохранение прописки в РПЛ, а вот «Краснодар» в чемпионство – не очень. Последние результаты и игра команд это подтверждают. Сочинцы пребывают на эмоциональном подъёме и с оптимизмом смотрят в будущее, несмотря ни на что. Чёрно-зелёные выгорели и опустили руки.

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.96.