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«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на игру РПЛ 20 мая

«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на игру РПЛ 20 мая
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 1.61.

«Пари НН» занимает место в нижней части таблицы, где ещё возможны неблагоприятные варианты исхода. А вот ЦСКА каких-то особых задач в нынешнем турнире уже не имеет. Не попав в финал Кубка, армейцы в чемпионате расположились в верхней половине таблицы, где сезон спокойно и завершат. В отличие от своего соперника, который отдыхал полную неделю, ЦСКА в среду проводил кубковый матч с «Зенитом». Всё это, а также очевидное желание нижегородцев реабилитироваться перед болельщиками за разгромное поражение предыдущего тура в Сочи (1:6) — от команды, которая сейчас уже вылетела из РПЛ — станет важными факторами матча.

Как и то, что «Пари НН» не знает побед уже в восьми матчах подряд, хотя и регулярно при этом забивает. При новом тренере до сочинского провала была домашняя ничья со «Спартаком» (0:0). Казалось бы, достойная, но при подавляющем преимуществе гостей. «Пари НН» рассчитывал только на сверхнасыщенную оборону и везение. Получилось, а вот в игре с «Сочи» защита просто провалилась.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если в гостях нижегородцы добыли всего пять очков в 14 матчах, то дома набрали 24, выиграв половину из 14 встреч. В первом круге ЦСКА дома победил — 3:2. Для хозяев это был непростой матч: дважды пришлось догонять. Вспомним и прошлый сезон, когда в Нижнем команды сыграли вничью — 2:2. Кстати, в Москве тогда «Пари НН» и вовсе взял верх — 1:0. Армейцы и сейчас склонны регулярно пропускать, а усугубляется ситуация повреждением у Акинфеева и серьёзнейшей травмой его дублёра Торопа. Если основной голкипер не восстановится, то место в воротах придётся занять юному Шайхутдинову. В командах — по одному дисквалифицированному из-за перебора жёлтых карточек. Это защитники Александров («Пари НН») и Мойзес (ЦСКА). Хозяева не проиграют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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