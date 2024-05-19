«Пари НН» — ЦСКА. Саша Илич не заменит Сергея Юрана

20 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.30. Успех нижегородцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 20 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Пари НН» — ЦСКА (20.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. 20 мая состоится встреча, которая закроет программу 29-го тура РПЛ. На стадионе «Нижний Новгород» померяются силами «Пари НН» и ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Над «Пари НН» нависла угроза вылета в Первую лигу. Он не выиграл ни одного из восьми последних матчей. Ничья только одна — со «Спартаком» (0:0). И то зацепилась за неё команда не без удачи. Соперник сыграл неосновным составом и упустил много моментов.

Нижегородцы спустились в нижнюю часть турнирной таблицы чемпионата России. Закончить сезон они могут на очень плохой ноте. Отличает «Пари НН» от других претендующих на вылет команд то, что он угодил в жуткую чёрную полосу.

Недавно нижегородцы пережили смену главного тренера. Под руководством Саши Илича в матче последнего тура РПЛ они с крупным счётом проиграли замыкающему турнирную таблицу первенства «Сочи» (1:6). «Пари НН» уступил сопернику по всем показателям.

Многие считают, что Сергею Юрану стоило дать больше времени для исправления ситуации. Болельщики нижегородского клуба тепло попрощались со специалистом. Он многое изменил в игре «Пари НН» в положительную сторону. Если бы не кадровые потери, наставник уже давно обезопасил бы клуб от вылета в Первую лигу.

ЦСКА преследует иные задачи. Совсем недавно он пережил болезненный удар. Армейцы вылетели из Кубка России, досадно уступив «Зениту». Встреча запомнилась жуткой травмой Владислава Торопа. Остаётся только пожелать ему скорейшего восстановления.

Москвичи очень ослаблены кадровыми потерями и дисквалификациями. Однако, несмотря на отсутствие некоторых важных футболистов, в матче последнего тура чемпионата России подопечные Владимира Федотова победили «Зенит» со счётом 1:0.

Даже во встречах с петербуржцами травмы ведущих защитников не стали для Федотова проблемой. Тренер очень грамотно руководит командой. Он великолепно использует сильные стороны практически всех подопечных, в частности Аббосбека Файзуллаева.

Узбекистанский полузащитник — одно из главных открытий сезона. В 30 встречах в составе ЦСКА он записал на свой счёт пять голов и семь результативных передач. Файзуллаев прекрасно обостряет и разгоняет атаки. У «Пари НН» футболистов со схожими навыками и оказывающих такое же большое влияние на игру нет.

Заключить пари на то, что ЦСКА победит «Пари НН», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Раньше нижегородцы были очень неудобным соперником для армейцев. Они садились в защиту и за счёт морально-волевых качеств нередко цеплялись за очки.

В текущем состоянии клуб из Нижнего Новгорода не представляет серьёзной угрозы для армейцев. Он стал очень много пропускать и постоянно проигрывать. Владимиру Федотову не должно составить труда подобрать оптимальные сочетания и добыть победу.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 20 мая 2024 года

У «Пари НН» дела идут совсем скверно. Семь поражений в последних восьми матчах — это совсем не дело. Нижегородцы угодили в жуткий кризис. Даже дома у них вряд ли получится зацепиться хотя бы за ничью с ЦСКА. Владимир Федотов ограничен в возможностях из-за травм, но для него это не в новинку. Армейцы — явные фавориты.

Ставка: победа ЦСКА за 2.30.