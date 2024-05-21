Финляндия — Швейцария: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Финляндия — Швейцария.

Ставка: итоговая победа Швейцарии за 2.03.

Финны не впечатляют качеством демонстрируемого хоккея. От них ожидали намного большего. В итоге в группе А «львы» остались последними, кто по-прежнему не вышел в плей-офф. Подопечные Юкки Ялонена опережают Австрию на три очка и будут рассчитывать, что она проиграет. Если бы сборная Финляндии выиграла у австрийцев в очном матче, то могла бы чувствовать себя спокойно. Но этого не случилось. Она сенсационно уступила сопернику со счётом 2:3. А следом потерпела поражение в игре с Канадой (3:5).

Со Швейцарией совсем другое дело. Команда выросла, окрепла и досрочно отобралась в плей-офф, опережая финнов на четыре очка. В матче за первое место в группе «крестоносцы» уступили Канаде со счётом 2:3. Но это поражение связано напрямую с большим количеством грубых нарушений, из-за которых «кленовые листья» пользовались численным преимуществом и все три шайбы забросили в большинстве. Все остальные пять встреч швейцарцы выиграли.

«Крестоносцы» могут почувствовать себя расслабленно, но это и станет основной проблемой финнов. В отличие от швейцарцев, «львы» максимально мотивированы, чувствуют ответственность за результат и давление. При таком раскладе больше верится в победу сборной Швейцарии с учётом ОТ и буллитов за 2.03.