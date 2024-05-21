Экспресс на ЧМ-2024: Финляндия и Словакия рискуют остаться без плей-офф

21 мая состоятся заключительные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею. В результате определятся все пары плей-офф. Большинству сборных только предстоит решить свои задачи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.28 на встречи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Франция — Германия

Французы не оправдали надежд болельщиков. Они проводят ужасно групповой этап ЧМ-2024. Всего одна победа. Да и та была одержана в игре с вылетевшей из элитного дивизиона Польшей (4:2). Ещё одно очко «синие» добыли благодаря поражению в овертайме от латвийцев (2:3 ОТ). Многие надежды были связаны с хоккеистом из КХЛ Стефаном Да Костой. Его с трудом включили заявку, и он оправдал ожидания, набрав четыре очка по системе «гол+пас» в трёх играх.

Немцы уже гарантировали участие в плей-офф, но осталось выяснить, с какого места. Команда занимает третью строчку, отставая от США на одно очко и опережая словаков лишь благодаря результату очного матча. Именно победа в игре со сборной Словакии принесла Германии путёвку в следующий раунд. Подопечные Харольда Крайса вышли на пик формы. Они выиграли последние три встречи, забросив 20 шайб. Победили немцы Латвию (8:1), Казахстан (8:1) и Польшу (4:2).

Сборной Германии необходимо поддерживать сумасшедший темп, который она набрала. Тогда можно будет подойти к плей-офф в отличной форме. Тем более турнирной мотивации у команды нет. Значит, можно полностью раскрепоститься и сыграть агрессивно в нападении. Нельзя исключать даже того варианта, что немцы забросят французам восемь шайб, но мы будем скромнее и в качестве ставки возьмём победу подопечных Крайса и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

Прогноз на матч Финляндия — Швейцария

Финны не впечатляют качеством демонстрируемого хоккея. От них ожидали намного большего. В итоге в группе А «львы» остались последними, кто по-прежнему не вышел в плей-офф. Подопечные Юкки Ялонена опережают Австрию на три очка и будут рассчитывать, что она проиграет. Если бы сборная Финляндии выиграла у австрийцев в очном матче, то могла бы чувствовать себя спокойно. Но этого не случилось. Она сенсационно уступила сопернику со счётом 2:3. А следом потерпела поражение в игре с Канадой (3:5).

Со Швейцарией совсем другое дело. Команда выросла, окрепла и досрочно отобралась в плей-офф, опережая финнов на четыре очка. В матче за первое место в группе «крестоносцы» уступили Канаде со счётом 2:3. Но это поражение связано напрямую с большим количеством грубых нарушений, из-за которых «кленовые листья» пользовались численным преимуществом и все три шайбы забросили в большинстве. Все остальные пять встреч швейцарцы выиграли.

«Крестоносцы» могут почувствовать себя расслабленно, но это и станет основной проблемой финнов. В отличие от швейцарцев, «львы» максимально мотивированы, чувствуют ответственность за результат и давление. При таком раскладе больше верится в победу сборной Швейцарии с учётом ОТ и буллитов за 2.03.

Прогноз на матч Швеция — Словакия

Шведы не просто досрочно вышли в плей-офф, но и выиграли группу В. Они собрали достаточно сильный состав, в который вошло огромное количество хоккеистов, выступающих в НХЛ. В итоге «Тре Крунур» победили во всех шести матчах и планируют добавить в свою копилку ещё три очка. Очень хорошо взаимозаменяют друг друга на воротах Филип Густавссон и Самуэль Эрссон. Благодаря в том числе их стараниям сборная Швеции пропустила всего восемь шайб.

Для Словакии этот матч катастрофически важен. Дело в том, что минувшую встречу она проиграла Латвии (2:3 Б). Бордово-белые отстают всего на три очка и в случае победы в игре с США благодаря результату очного матча опередят «рыцарей Татры». Будет обидно, ведь в целом словаки проводят групповой этап неплохо. За исключением игры с латвийцами они уступили только Германии (4:6), но затем поправили статистику и выиграли четыре встречи кряду.

Очень важная игра для словаков. Они выжмут все соки ради победы, но кажется, что обыграть шведов даже при сумасшедшей мотивации невозможно. Уж слишком они стабильны, результативны и надёжны в защите. Мы рекомендуем поставить на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.72.

Экспресс на 21 мая

Ставка 1: победа Германии в матче с Францией и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

Ставка 2: итоговая победа Швейцарии в игре с Финляндией за 2.03.

Ставка 3: обе забросят больше 1.5 шайбы в игре Швеция — Словакия за 1.72.

Общий коэффициент: 1.80 Х 2.03 Х 1.72 = 6.28.